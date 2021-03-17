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攀17年新高…香港失業率飆至7.2% 26萬人丟飯碗

香港新聞組／香港17日電

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟，港府昨日公布最新失業率（2020年12月至2021年2月期間）進一步升至7.2%，較上一期（2020年11月至2021年1月）升0.2個百分點，是2004年以來新高；就業不足率就升至4%，是2003年SARS後的高位。有專家認為失業率或「未見頂」，疫情仍反覆，隨時直撲2003年SARS水平。

文匯報報導，港府統計處昨日發表最新勞動人口統計數字，最新失業率升至7.2%，失業人數由25.33萬人升至26.16萬人，增加約8300人，同期就業不足人數亦由14.82萬人，上升至15.46萬人，增加約6400人。

報導引述勞工及福利局局長羅致光表示，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率高企於11.1%，但較上一期下降0.2個百分點，其中餐飲服務活動業的失業率由14.7%下跌至14.1%；零售業的失業率則由8.9%上升至9.1%。羅致光補充，大多數其他行業的失業情況卻有惡化情況，尤其在進出口貿易業、郵政及速遞活動業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

展望未來，羅致光指出由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場在短期內仍將面對挑戰。然而，隨著新冠疫苗接種計畫開展，疫情的威脅即可逐步減退，將在今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力，政府會繼續密切留意相關情況。勞工處將於本月23日至24日在麥花臣場館舉辦「大灣區青年就業計畫招聘博覽」，屆時有超過30個參與「大灣區青年就業計畫」的雇主參與，助港青投入勞動市場。

翻查資料，2003年受SARS疫情沉重打擊初期，香港失業率為7.9%，之後逐步升至8.7%的歷史高位，逾30萬人失業。毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，失業率「未見頂」，「高處未算高」，她指出政府早前推出保就業計畫拖延失業率上升速度，惟計畫已完結，加上疫情仍反覆，不少打工仔開工不足、放無薪假之外，也有大企業「吊鹽水」，隨時捱不住。

據報導，浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，失業率受疫情拖累有機會再上升，但相信升幅不會大。他呼籲市民積極接種疫苗，「巿民打疫苗才可以去其他國家或地方，都會令更多巿民接種疫苗，有利穩定疫情，助經濟及就業市場復甦。」

明報報導，餐飲服務活動業是唯一失業率錄得跌幅的行業，跌至14.1%，仍較去年底高。有飲食業界稱，政府上月容許食肆恢復晚市堂食，食肆需重聘晚市人手，但3月的生意已見回落，在疫情反覆下若政府再收緊晚市堂食限制等措施，「我們（食肆）就要死了」。

港府統計處16日公布，香港最新失業率（2020年12月-2021年2月）進一步上...
港府統計處16日公布，香港最新失業率（2020年12月-2021年2月）進一步上升至7.2%，是2004年以來高位；就業不足率升至4%。兩項數字都較上月上升0.2個百分點，當中大多數主要經濟行業的失業率都上升。圖為香港街頭一家店舖打出「疫情自救」告示。(中新社)

疫情 就業 疫苗

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