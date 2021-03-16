香港特首：立法會將「開快車」完成新選制立法

香港特首林鄭月娥（前）15日在港鐵堅尼地城站的街站簽名。（新華社）

中國 全國人大工作委員會和涉港部門，昨天起一連三天在港舉行座談和訪談，就改變香港 選制聽取香港社會的意見。香港特首林鄭月娥 表示，香港立法會會「開快車」完成本地立法，她要親身督導三場選舉。

舉行座談和展開訪談的有全國人大法工委、基本法委員會、港澳辦及駐港中聯辦，這些機構多名官員到港，首輪座談會昨天早上分設三場。港府政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波及律政司司長鄭若驊，分別出席一場座談會。張建宗說，這次人大的決定是對香港十分重視，亦是制定香港國安法後，中央完善香港法律和政制的重大舉措。

港澳辦副主任張曉明在座談會上說，中央高度重視這次工作，在全國人大作決定前，已聽取香港熟悉選舉制度的法律及政治專家意見，這次他亦是帶同耳朵，聽取社會人士意見，反映中央有誠心、有行動吸納意見。張曉明表示，座談會將一連三天舉辦，共60多場，共約談超過1000人。

全國人大法工委副主任張勇稱，大家有不同意見是好事，若大家都同樣意見，代表修法並沒必要，而法例通過後亦不期望得到所有人滿意，只期望大家都接受並遵守，在聽取大家意見後，會選擇在中間點落墨。

駐港中聯辦主任駱惠寧說，他對改選制有三點體會，一是選委會有廣泛代表性，可以超越某個界別、地區、團體的利益局限性，令立法會日後能夠更好代表香港社會整體利益；二是特首和立法會日後在選民基礎有了共同點，有利於處理好行政立法關係，維護行政主導體制；三是可以有效防止立法會為港獨和激進分裂勢力操控，令香港穩步發展的同時更能有效維護國家和香港的根本利益。

全國人大透過「決定＋修法」方式改變香港選舉制度，人大常委會要出手修改基本法附件一及附件二，香港亦需要進行本地立法。特首林鄭月娥連日接受建制媒體訪問，稱未來12個月要做好3場選舉，時間非常緊湊，一定要做到，她本人會親自督導每個環節。

她又說，香港立法會將「開快車」處理有關草案的審議工作，估計需要修訂超過20條主體法例及附屬法例，有些法例的修訂牽一髮動全身，港府傾向以綜合的條例草案形式處理。