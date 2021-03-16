香港打科興後第7死 專家：全部與疫苗無直接關係

圖為已接種疫苗的人士在休息區休息。（中新社）

香港 有16.6萬人接種科興疫苗 ，昨日再添63歲患心臟衰竭的男子死亡，累計增7人離世，當中6人涉心血管問題。疫苗臨牀事件評估專家委員會分析香港心腦血管病死亡數字，暫未見不尋常。對於7宗死亡個案，委員會認為全部「與疫苗無直接關係」；而一名接種科興翌日「作嘔」的77歲女子則被評為與打針有關。

文匯報報導，委員會召集人孔繁毅昨日匯報早前兩宗個案，一名63歲接種者在伊利沙伯醫院死亡的個案，初步解剖報告顯示他為嚴重冠心病患者，因心肌梗塞而引致肺水腫，導致呼吸衰竭死亡。另一宗55歲接種者在廣華醫院死亡的個案，初步解剖報告顯示她大動脈撕裂並中風 ，兩宗個案仍待全面解剖報告再作結論。

據報導，委員會召集人李卓廣指出，63歲男接種者患有心房顫抖、心衰竭、脂肪肝等慢性疾病，臨床診斷為中風、心律不整，隨後心臟衰竭。

孔繁毅指出，7宗個案與疫苗並無直接關係，死者大多患有心血管疾病，而心臟疾病是全球第一大死因，也是香港第三大死因，根據香港死亡率資料，前年每日平均有16.7人因心臟病死亡，委員會審核接種疫苗後死亡個案數字，並與過往同時期相類的死亡率比較，暫未有不尋常情況，現有資料也未見上述嚴重個案與疫苗接種有因果關係。

•不排除佐劑劑量影響

對於港大醫學院院長梁卓偉曾表示，疫苗內有「佐劑」或令已患有心血管疾病者產生炎症反應，孔繁毅認為，至今未有證據證明，而疫苗接種計畫僅開展約兩周，相信至少需多數個月，才能確定心血管問題是否與疫苗相關。

另據明報報導，此外，委員會接獲兩宗面癱報告，二人情況不算嚴重，委員會未能判斷因果關係。至於一名曾於7日接種科興的77歲女子，翌日作嘔，衛生署助理署長（藥物）陳凌峯說該病徵屬疫苗副作用，委員會認為與接種疫苗因果關係一致。

報導稱，至於疫苗佐劑會否誘發血栓症，孔繁毅說目前甲肝、乙肝等疫苗均有佐劑，以往沒證據顯示引起心血管問題，但不排除新冠疫苗佐劑的劑量較高有影響，港大藥劑部會參與研究。