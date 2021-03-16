2職員初步確診 美國駐香港總領事館或須強檢

香港示意圖。圖／shutterstock

港府15日公布新增30宗確診個案，近半為輸入個案；URSUS健身 群組再增13宗，累計共122人染疫。另有一對居於中半山豪宅帝景園、美國駐香港總領事館人員夫婦初步確診，感染源頭未明，曾赴酒吧及食肆，若證實確診，美領館須強檢。此外，中環匯豐總行大廈繼兩人確診後，昨多一名電腦工程師初步確診，3人在不同層工作，大廈須強制檢測 。

明報報導，港府前晚圍封中半山多幢大廈強制檢測，帝景園1至5座及薄扶林道7座大廈前晚被圍封，其中薄扶林道的大廈共680人檢測，沒找到確診；帝景園驗了960人，發現兩宗初步確診。

據報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，該40歲男子及41歲女子為夫婦，住帝景園3座，為美國駐港澳總領事館職員，負責文職工作，均沒有病徵，最後於12日上班。他說，兩人上班有戴口罩，已聯絡美領館了解有否其他密切接觸者，倘兩人確診，美領館將須強檢。有報導引述消息稱，兩人曾以外交豁免權為由拒絕隔離，美領館及衛生防護中心對此皆沒正面回應，食衛局長陳肇始僅稱會依法辦事及嚴肅處理。

報導稱，歐家榮表示，兩人過去14天主要是上班，曾到食肆及超市，3日及10日分別到過西貢食肆Bones and Blades和中環酒吧Stazione Novella。他說兩人去年9月來港，最近沒離港，「肯定是本地個案」。

•美領館閉館消毒2天

報導引述網媒「點新聞」稱，上述兩名美領館職員以「外交豁免權」為由拒絕隔離安排。美領館昨發聲明證實兩名員工檢測呈陽性。美領館又稱，兩人工作沒接觸公眾，已閉館深層消毒，並取消今明兩日已安排的美國公民 服務及簽證申請。

報導指出，URSUS健身群組多13人確診，包括4名顧客及9名密切接觸者，累計122人確診，包括7名員工、85名顧客及30名密切接觸者，另有數宗初步確診。衛生防護中心總監林文健稱，群組860名密切接觸者已檢疫，並要求逾2200名密切接觸者的同住家人強檢，截至前日近百大廈及工作場所納入強檢。