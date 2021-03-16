港降接種門檻 滿30歲可打疫苗 550萬人合資格

港府15日宣布，自16日起開放30歲以上及外傭等族群預約接種疫苗。圖為市民在社區中心接種疫苗。（新華社）

港府宣布將新冠疫苗 接種優先群組範圍擴大到30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工，今早9時起可於政府網上系統預約接種疫苗。另外，衛生署昨日就科興疫苗發出臨時指引，列明部分人士不能接種疫苗，包括最近有急性心肌梗塞患者及中風 病人，應延遲三至六個月等待病情穩定才打針。

大公報報導，公務員事務局局長聶德權昨在記者會上表示，收到社會有聲音要求擴闊接種群組限制，加上現實下亦有擴大接種組別空間，故決定放寬群組限制。連同之前優先組別，涉及人口達550萬，比率占全港人口約八成。符合資格接種疫苗市民只需憑身份證登記即可，不需工作證明，但當局期望市民可提供職業類別，方便統計。

據報導，聶德權說，知道有人想接種疫苗，同時亦有人抱觀望或猶豫，相信短期內不會出現疫苗短缺問題。他強調，疫苗供應充足，至本月底仍有足夠接種名額，粗略估計有超過30萬個名額，並呼籲市民盡快打疫苗。

另外，今日起新增12間接種復必泰疫苗社區接種中心投入服務，令全港接種復必泰疫苗中心增至19間，科興有8間，3月尾會再增加1間接種復必泰及1間接種科興疫苗的中心。

家庭醫生林永和認為，開放讓更多市民接種是好方法，部分人有憂慮亦可理解，但檢視過相關數據後，相信兩種疫苗仍是安全及有效，他相信擴大接種計畫後，預約人數會上升。

至於衛生署昨日發放的疫苗接種指引，列明不宜接種科興疫苗人士，分別是對克爾來福、或其成分或滅活疫苗有過敏 史；過往曾對疫苗發生嚴重過敏反應（如急性過敏反應、呼吸困難等）；患有嚴重神經系統疾病（如橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症等）；未受控制的嚴重慢性病；懷孕期或哺乳期婦女。

指引亦列明應延遲至健康狀況改善後才接種的人士，包括嚴重慢性病未控制至滿意程度；急性或不穩定疾病需治療或醫療護理；正調整現有治療以改善病情控制，包括最近有急性心肌梗塞患者及中風病人，應延遲三至六個月等待病情穩定才打針。