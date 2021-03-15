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加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

香港中半山再圍封7廈 健身群組引爆新群組

香港新聞組／香港15日電
香港眾多市民14日在灣仔修頓遊樂場流動採樣站，排長龍準備參加新冠病毒強制檢測。（中新社）
香港眾多市民14日在灣仔修頓遊樂場流動採樣站，排長龍準備參加新冠病毒強制檢測。（中新社）

香港昨增24宗確診，全屬本土感染，10宗源頭不明，14例與先前個案相關，其中10例與西營盤健身室URSUS Fitness有關。該群組至昨累計109人確診，逾20宗初步確診中，逾10宗屬URSUS群組。該群組更擴散至其他場所引爆新群組，導致3名教師確診及初確，令鴨脷洲的港灣學校出現小型爆發。

明報報導，港府昨連續第二晚圍封中半山一帶住宅大廈強制檢測，包括舊山頂道帝景園第一至五座，以及中西區薄扶林道7座大廈，昨晚7時起被列為「受限區域」，大廈內居民須強制檢測，港府目標今早7時完成行動。有帝景園居民稱數日前已知屋苑有人確診，港府昨晚才封區是較遲，但會盡量配合。

據報導，URSUSFitness群組觸發疫情在港島區蔓延，港府昨凌晨刊憲，再多64個地方納入強制檢測，包括44幢大廈、12個工作場所、7間學校及1間健身室，逾八成位於港島區。當中13幢位於西營盤的大廈，過去兩周沒確診，但因污水樣本檢測呈陽性而須強檢，其中4幢大廈位於薄扶林道，在URSUS Fitness附近。

報導指出，港灣學校（鴨脷洲邨校舍）3名教師染疫，包括兩名於電腦室教學的IT教師，一人為URSUS的顧客；一名美術教師則初步確診，曾與沒到URSUS的教師在電腦室傾談10分鐘。當局相信電腦室出現小型爆發，41名學生及助教須檢疫。衛生防護中心稱群組於學校及工作場所衍生第二、三代傳播，擔心出現大規模社區爆發，情况不樂觀。

•10校網課至復活節

報導稱，中西區校長聯會主席詹漢銘稱，以他所知，至昨午區內有8至10間幼稚園、小學及中學考慮到疫情嚴峻，決定今起暫停面授，各校按校情決定何時恢復。他任校長的香港潮商學校，新年假後安排全校三分之一學生回校，今起轉為網課至復活節假期開始。區內聖士提反女子中學亦向家長及學生通告稱，鑑於目前疫情，部分學生所住大廈被列入強檢名單，決定今起暫停所有面授課堂，直至復活節假期。

檢測 疫情 復活節

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