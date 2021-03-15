羅冠聰等8流亡港人發起「香港約章」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 立法會前議員羅冠聰聯同另外7名在海外的港人，14日舉行網路記者會，指出港區國安法實施後，大批異議人士被迫逃往海外。香港本土的國際連結受制於嚴刑峻法，海外離散社群承擔更大義務責任，為香港抗爭發聲。因此決定發起「2021香港約章」，呼籲海外港人參與連署，支持爭取香港民主自由及自主，抵抗強權。

商業電台報導，羅冠聰表示，中共 在香港推行的政制改革，摧毀選舉中僅餘的民主成分。約章提倡香港政府應實行三權分立，本地最高法院應享有憲法解釋權，不受中央干預；並促請當局廢除港區國安法。

約章又提倡內地結束一黨專政、建立民主制度，停止對新疆等地人民的違反人權行為。

現時在美國修讀博士課程的學聯前祕書長周永康表示，以往未宣稱自己流亡海外，但在港區國安法下，相信他在發起連署後，一旦返港，可能被捕。

另據希望之聲報導，「2021香港約章」的發起人有：正流亡的香港立法會前議員羅冠聰、許智峰、梁頌恆，以及民主派人士張崑陽、黃台仰、梁繼平、鄺頌晴、周永康。他們在臉書上發表了一篇致香港人的文章，文中表示：

「我們希望凝聚離散港人的信念和力量，透過「2021香港約章」，來向仍在香港抵抗強權的朋友以及國際社會盟友展現港人價值和意志，並藉此重申：身處海外的我們，定必會與一眾港人手足共赴光復之路。

在「2021香港約章」中，就香港、中國 和國際方面，提出幾大訴求，具體如下：

在香港篇的訴求中包括：捍衛香港共同體的獨特價值；承傳香港人身分認同；由香港人決定香港的前途和事務；爭取真正民主的制度；廢除國安法，抵制中共紅色影響。

在中國篇的訴求中包括：中共必須結束一黨專政；呼籲中國國民一起反抗暴政；中共必須停止政治打壓，結束數碼威權統治；中共必須結束對少數民族的種族滅絕行為；中共必須尊重台灣人民自決的權利。

在國際篇的訴求中包括：以跨黨派的信念連接更多支持香港的盟友；呼籲自由世界警惕威權崛起；宣揚自由、平等和民主的普世價值；與各地民主政府、跨國企業和民間組織合作；監察制衡中共威權的全球性擴張。