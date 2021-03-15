改選制 港府拚5月完成修法 北京官員香江「聽意見」

全國人大通過修改香港選制的決定，確保「愛國者治港」。親北京團體連日舉辦簽名活動，籲民眾支持。（美聯社）

港區全國人大常委譚耀宗表示，估計全國人大常委會即將再開會，討論完善香港 選制的具體方向，預計5月要完成香港本地法例修訂。另外，中國國務院港澳辦常務副主任張曉明等官員，15日在香港出席座談會，聽取香港各界對修改選制的意見，港府官員也會出席。

綜合香港經濟日報和香港電台報導，北京 有關部門官員15日上午在香港灣仔會展中心舉辦專題座談會，張曉明和全國人大常委會法工委副主任張勇都出席。

由於香港的新冠肺炎疫情近期再現反彈，據稱，這次座談會相當謹慎，除了限制參加人數，還要求採訪媒體需持72小時以內的核酸檢測陰性報告，才可入內。之後還會有多場閉門座談會，港區全國人大代表、政協委員、部分立法會議員和地區團體代表等，都獲邀出席。

另外，全國人大通過的決定中，要成立資格審查委員會確認候選人資格，譚耀宗說，委員會在審視參選人的資格時，將有法律依據，舉例來說，如果有人一直以來都反對「一國兩制」，明顯不是合適人選。另一方面，如有關人士近期開始收斂，委員會也會研究可信性。香港01報導，譚耀宗昨被問及若參選人不同意委員會有關決定，是否能循司法程序挑戰，譚耀宗認為司法程序往往很複雜，要等相當長時間，倒不如在決定內訂明不容推翻或司法覆核。

●港澳辦批G7 「沒資格說三道四」（可棄）

全國人大修改香港選制，引起國際批評。針對七大工業國集團（G7）批評北京修改香港選制，要求停止壓迫香港民主運動人士，國務院港澳辦昨發表聲明稱，「任何外國都沒有資格說三道四」，強烈反對有關國家「干涉中國內政」。這是北京首度對G7涉港聲明，作出回應。

人民日報昨刊出署名「鐘聲」的文章，直指修改香港選制「絕不是要不要民主、自由的問題，而是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量。」文章最後稱，「愛國者治港，反中亂港者出局，這是歷史的必然選擇」。