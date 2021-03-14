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香港新冠疫苗接種「龜速」全港接種要等到2023

香港新聞組／香港14日電
但香港現時只有2.5%人口已打疫苗，估計要到2023年才全民接種。圖為香港接種中心人員和準備接種市民核對疫苗。（中新社）
但香港現時只有2.5%人口已打疫苗，估計要到2023年才全民接種。圖為香港接種中心人員和準備接種市民核對疫苗。（中新社）

香港新冠疫苗接種率龜速前行，全球已在談論「疫苗護照」，計畫讓已打針的入境者免檢疫隔離。外交部駐港公署發聲明對注射國產疫苗的外籍人士提供簽證便利，但香港現時只有2.5%人口已打疫苗，估計要到2023年才全民接種。

大公報報導，林鄭月娥昨日在社交網站稱，新冠疫苗接種率超過50%人口的以色列，已解除不少社交距離措施；而超過2000萬人接種的英國亦恢復上班上學，料6月底可完全「解封」。林鄭月娥稱，已要求公務員事務局局長聶德權，研究再開放可合資格接種組群，以滿足市民率先打針訴求。

不過，新冠疫苗接種計畫在香港已經開展16日，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨表示，截至前晚，全港16萬人接種疫苗，占16歲或以上香港人口只有2.5%，按這速度計算，香港要2023年才能完成全民接種，「兩年！香港可否想像，到2023年3月，都是這樣的情況？不可以想像。我在兩會都聽到希望暑假前打到四成，我們追不到英、趕不到美，更加不能與國家看齊。」

報導指出，新冠肺炎爆發初期，港人曾經靠戴口罩成功抗疫，但梁卓偉指出，香港接種的兩款疫苗的有效率分別為60%及95%，而戴口罩能減少15%至20%感染風險，換言之，疫苗較口罩降低風險效率高三至五倍。

港區全國人大代表陳勇認為，香港接種疫苗的速度太慢，有必要加快，除增加接種點外，應考慮擴大接種群，「我認為只要18至59歲（人士）願意，就應該畀佢哋打。」

疫苗 香港 林鄭月娥

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