接種科興疫苗 港再添2死1命危 累計6死

圖為香港消防處人員接種疫苗。（中通社）

衞生署昨日公布接獲醫管局通知，再多兩名接種過科興新冠疫苗 、有糖尿病、高血壓 等病史者離；另有一人接種科興疫苗後急性中風 ，目前情況危殆。

文匯報報導，一名在明愛醫院深切治療部接受治療的80歲男子，其後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部，並於昨日下午因缺血性腸道疾病離世。另一名在廣華醫院深切治療部接受治療的67歲男子亦於同日下午離世。累計至今，香港有6人在接種過科興新冠疫苗後死亡。

據報導，衞生署同時公布，截至昨日下午4時的過去24小時，衞生署接獲醫管局呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。根據醫管局提供的資料，該宗個案涉及一名63歲男子，本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。他於3月10日開始感到身體虛弱，昨日前往北區醫院急症室求醫，初步診斷為急性中風，目前情況危殆。

根據資料，該名男子曾於入院前四天（即3月9日）在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，而在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，並正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並適時發布評估結果。

衞生署強調，根據世衞組織，接種疫苗後發生的醫療事件不一定與疫苗有關，每日均有不同程度急性疾病人士入院，而疫苗接種計畫開始後，患急性疾病人士中亦有人曾接種疫苗，這些個案或會隨著接種人數上升而增加。據醫管局資料，去年因心肌梗塞或急性缺血性中風入院的臨時數字，分別有7300宗及1萬300宗。