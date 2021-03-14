香港民陣傳遭調查 近半組織退出 民協也求去

香港示意圖。圖／shutterstock

新加坡 「聯合早報」早前引述消息，指港府正調查民間人權陣線（民陣），或以違反「港區國安法」為由取締民陣。民協在13日晚上發出聲明，指基於現時政治氣氛及形勢，決定未來將不參與民陣的工作及會議，是繼街工和新民主同盟、公民黨之後，另一個宣布將不參與民陣工作及會議的政治團體。

香港 01報導，民陣網站過去有列出所有成員名單，惟近日已將有關內容移除。據悉民陣共有43個成員，政治團體包括民主黨 、公民黨、工黨、職工盟、人民力量、社民連等，而民間團體則包括支聯會、教協、中大學生會、香港民主發展網絡等。民陣召集人陳皓桓已致函成員團體，籲各團體自行討論去留問題。

香港文匯報報導，民主黨正討論是否需退出「民陣」，或於本月15日召開的中委會作最終決定。若消息屬實，「民陣」43個組織中已有超過20個組織退出。

此外，明報報導，47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，律政司早前就裁判官批准11人保釋的決定提出覆核；高等法院法官杜麗冰昨日聽畢雙方陳辭後，批准鄭達鴻、彭卓棋和柯耀林等3人保釋，但基於法庭沒充足理由相信公民黨前立法會議員譚文豪和郭家麒不會繼續實施危害國家安全的行為，下令二人還押。截至昨日，連同律政司主動撤回保釋覆核，「35+案」共有8人獲准保釋。