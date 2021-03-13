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政治風險太高？公民黨、新民主同盟也退出民陣

香港新聞組／香港13日電

早前有消息傳出，港府正調查民間人權陣線，或以違反「港區國安法」為由取締。在街工宣布退出後，公民黨、新民主同盟也停止派代表參與民陣，天主教正義和平委員會、民主中國陣線也將退出，民主黨則還未有決定。民陣召集人陳皓桓表示，尊重和理解任何團體作出的決定。

香港01報導，「港區國安法」自去年6月底實施至今，公民黨淪為重點打壓對象，楊岳橋等4人參選立法會選舉被取消資格，楊岳橋、郭榮鏗和郭家麒更因人大就立法會議員資格作出決定，被取消議員資格。今年1月，楊岳橋、郭家麒、譚文豪和東區區議員李予信因參加初選，被控串謀顛覆國家政權罪，4人早前正式退出公民黨，令該黨進一步重創。

公民黨已通知民陣召集人，停止派代表參與民陣的會議及工作。公民黨坦言該黨目前已損兵折將、元氣大傷，無法再顧及參與民陣工作的參與，又指民陣目前被政權針對，直言：「今時今日無辦法當睇唔到（民陣面對的政治風險）」。

新民主同盟12日晚在臉書發表聲明，指基於現時政治氣氛及形勢，未來將不參與民間人權陣線的工作及會議。新民主同盟輪任召集人、大埔區議員任啟邦早前表示，之前3名黨員被控違反「國安法」，黨員疲於奔命為被囚黨友提供協助，未有時間認真就此議題討論，同時亦希望觀望其他政黨的取態。他坦言，新同盟過去在民陣的參與較少，多數是在遊行期間擺街站。

面對團體出走，民陣「自然死亡」的困境，召集人陳皓桓表示，尊重和理解任何團體作出的決定，坦言若有成員團體停止參與民陣工作，會對民陣造成一定程度的影響，但相信即使政黨或組織停止參與民陣工作，但日後仍會留在公民社會繼續服務。陳皓桓表明，只要仍有團體留在民陣，民陣仍會繼續堅持有關工作。

港區國安法 遊行 中國

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