我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

中央對港下一步改革… 張曉明：教育領域「撥亂反正」

香港新聞組／香港13日電
國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明介紹全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定有關情況。 （中新社）
國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明介紹全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定有關情況。 （中新社）

在全國人大通過香港選舉制度修改後，港澳辦副主任張曉明稱修改選制是「微創手術」，而「基本法」所確立特首和立法會選舉最終達至普選的目標不會改變，「泛民主派也有愛國者，他們仍可依法參選」。對於中央下一步可能的改革，他稱教育領域「確實需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作」，要港府和各界共同參與。

明報報導，對於修改選制召至的批評，另一副主任鄧中華稱，重設立法會選委會議席不能說是「倒退」，「循序漸進」不能理解為每次選舉直選成分都要增加，強調只要總方向和趨勢是擴大民主，就是好制度。全國人大常委譚耀宗點名全國青聯、全國工商聯、全國婦聯的香港代表可晉身第五界別；鄧中華昨說，全國政協委員中的香港永久居民都將成為選委。

報導指出，選委會取消區議員代表席位，民主黨前主席李永達稱不同意，他提到「基本法」附件一有提及選舉特首要有區域性組織代表，認為民主派於區議會勝出較多議席，故中央輸打贏要；又指特首選舉入閘門檻需在5個界別都要有提名，會令建制派內相對溫和的人難以參與，認為上屆候選人曾俊華都難入閘 。

報導稱，張曉明昨在新聞發布會強調，反中亂港分子繼續堂而皇之坐在立法會議事大廳「一個都嫌多」、不能允許。他又說，「反中亂港分子」和反對派特別是「泛民主派」不能簡單劃等號，反對派特別是「泛民主派」中也有愛國者，他們將來仍可依法參選、依法當選。

報導說，對於張曉明提到下一步可能要正本清源和撥亂反正的教育領域。港區人代、教聯會會長黃均瑜表示，看不到中央如何出手，認為可能是提意見，最終都由特區政府自行做。而立法會前教育界議員葉建源強調，過去兩年出現的問題起源不在教育，而是政府處理失當，稱中央介入香港自治範圍內的事已成為常態。

教育 香港 提名

上一則

歐洲第一國 塞爾維亞總統：將建廠生產中國疫苗

下一則

港12日確診飆60宗 殃及金融、律師業 恐爆第5波疫情

延伸閱讀

北京改香港選制 G7與歐盟籲中國勿壓迫民主人士

北京改香港選制 G7與歐盟籲中國勿壓迫民主人士
中國沒收香港民主 馬英九：宣告一國兩制正式死亡

中國沒收香港民主 馬英九：宣告一國兩制正式死亡
限縮民主！香港選制大改 北京嚴格管控

限縮民主！香港選制大改 北京嚴格管控
布林肯譴責中國改變香港 促9月立法會選舉照常

布林肯譴責中國改變香港 促9月立法會選舉照常

熱門新聞

河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
王毅7日在兩會發表的談話透過畫面放送。(美聯社)

王毅：合作清單就在眼前 盼美解除不合理限制

2021-03-07 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償