中央對港下一步改革… 張曉明：教育領域「撥亂反正」

國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明介紹全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定有關情況。 （中新社）

在全國人大通過香港 選舉制度修改後，港澳辦副主任張曉明稱修改選制是「微創手術」，而「基本法」所確立特首和立法會選舉最終達至普選的目標不會改變，「泛民主派也有愛國者，他們仍可依法參選」。對於中央下一步可能的改革，他稱教育 領域「確實需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作」，要港府和各界共同參與。

明報報導，對於修改選制召至的批評，另一副主任鄧中華稱，重設立法會選委會議席不能說是「倒退」，「循序漸進」不能理解為每次選舉直選成分都要增加，強調只要總方向和趨勢是擴大民主，就是好制度。全國人大常委譚耀宗點名全國青聯、全國工商聯、全國婦聯的香港代表可晉身第五界別；鄧中華昨說，全國政協委員中的香港永久居民都將成為選委。

報導指出，選委會取消區議員代表席位，民主黨前主席李永達稱不同意，他提到「基本法」附件一有提及選舉特首要有區域性組織代表，認為民主派於區議會勝出較多議席，故中央輸打贏要；又指特首選舉入閘門檻需在5個界別都要有提名 ，會令建制派內相對溫和的人難以參與，認為上屆候選人曾俊華都難入閘 。

報導稱，張曉明昨在新聞發布會強調，反中亂港分子繼續堂而皇之坐在立法會議事大廳「一個都嫌多」、不能允許。他又說，「反中亂港分子」和反對派特別是「泛民主派」不能簡單劃等號，反對派特別是「泛民主派」中也有愛國者，他們將來仍可依法參選、依法當選。

報導說，對於張曉明提到下一步可能要正本清源和撥亂反正的教育領域。港區人代、教聯會會長黃均瑜表示，看不到中央如何出手，認為可能是提意見，最終都由特區政府自行做。而立法會前教育界議員葉建源強調，過去兩年出現的問題起源不在教育，而是政府處理失當，稱中央介入香港自治範圍內的事已成為常態。