中央對港下一步改革… 張曉明：教育領域「撥亂反正」
在全國人大通過香港選舉制度修改後，港澳辦副主任張曉明稱修改選制是「微創手術」，而「基本法」所確立特首和立法會選舉最終達至普選的目標不會改變，「泛民主派也有愛國者，他們仍可依法參選」。對於中央下一步可能的改革，他稱教育領域「確實需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作」，要港府和各界共同參與。
明報報導，對於修改選制召至的批評，另一副主任鄧中華稱，重設立法會選委會議席不能說是「倒退」，「循序漸進」不能理解為每次選舉直選成分都要增加，強調只要總方向和趨勢是擴大民主，就是好制度。全國人大常委譚耀宗點名全國青聯、全國工商聯、全國婦聯的香港代表可晉身第五界別；鄧中華昨說，全國政協委員中的香港永久居民都將成為選委。
報導指出，選委會取消區議員代表席位，民主黨前主席李永達稱不同意，他提到「基本法」附件一有提及選舉特首要有區域性組織代表，認為民主派於區議會勝出較多議席，故中央輸打贏要；又指特首選舉入閘門檻需在5個界別都要有提名，會令建制派內相對溫和的人難以參與，認為上屆候選人曾俊華都難入閘 。
報導稱，張曉明昨在新聞發布會強調，反中亂港分子繼續堂而皇之坐在立法會議事大廳「一個都嫌多」、不能允許。他又說，「反中亂港分子」和反對派特別是「泛民主派」不能簡單劃等號，反對派特別是「泛民主派」中也有愛國者，他們將來仍可依法參選、依法當選。
報導說，對於張曉明提到下一步可能要正本清源和撥亂反正的教育領域。港區人代、教聯會會長黃均瑜表示，看不到中央如何出手，認為可能是提意見，最終都由特區政府自行做。而立法會前教育界議員葉建源強調，過去兩年出現的問題起源不在教育，而是政府處理失當，稱中央介入香港自治範圍內的事已成為常態。
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