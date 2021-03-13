觀察站／香港「第五波」疫情與「退針潮」

香港 疫情翻雲覆雨，眼看隧道前方已有一線光明，誰料又進恐慌之中，香港最新是兩個熱詞：「第五波」與「退針潮」。

所謂「第五波」，是說香港的大疫情前面來來回回已有了四波，專家威脅說「第五波」就要到來，而天天要匯報疫情的香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君則委婉地說，不希望現在是第五波疫情的開始，當局正盡力控制。

「第五波」的威脅先由數字體現，前兩天香港確診個案都在個位數，然後本周再上雙數，12日香港衛生當局公布，新增60宗新型肺炎個案，6宗輸入及54宗本地個案，其中又有5宗感染源頭不明，另外初步陽性個案還有20多宗。

香港疫情告急，多數是由群組引起，之前最轟動的是闊太跳舞的舞廳群組，以及一個佛堂群組，這回輪到健身 房群組。12日的60宗確診個案，有47宗來自同一個健身房，這個群組又大過以往，有360例送往檢疫中心，450名緊密接觸者要檢測。

面對這一大群組，當局會發出強制檢測公告，要求全香港健身室員工在3天內接受檢測。健身室沒有關閉，但健身的人都要強制戴口罩，於是很多人取消預約，健身室業者叫苦連天說面臨倒閉。

本來以為沒有「第五波」，是因為新冠疫苗 已開始接種，誰料來了個「退針潮」，是說有已預約接種疫苗的民眾臨陣退卻，不打這一針了。

在此之前，香港已有4例接種科興疫苗後死亡的個案，香港衞生署12日就新冠疫苗的安全監察第一期總結報告，顯示情況較嚴重。報告說截至3月7日，分別接獲71宗接種科興及德國復必泰疫苗的異常事件報告，當中69宗涉及科興疫苗。而71宗異常事件報告中，有兩宗死亡及47宗涉及住院治療的報告。

這份報告的數字，未計入3月6日當局公布接種疫苗的55歲女子送院後死亡，以及3月11日1名70歲老婦接種科興疫苗後死亡的個案。

香港政府10日公布數據，說10日有8間接種中心的整體接種率約為72%；7間接種復必泰疫苗中心的整體接種率則約為91%。「香港疫慌」頁上的數據據之推算，有高達2成8的預約市民，對科興疫苗實施「退針」，即使較多人接種的「復必泰」，亦有9%的市民「退針」。

香港衞生署12日公布的安全監察報吿中，再公布2宗異常個案，均為慢性病患者，包括1名高血壓患者接種「科興」後患「貝爾氏面癱」，另一名糖尿病、高血壓及高血脂病人接種科興疫苗後被診斷中風。這新聞出街，港人更加怕怕。