港龍航空創辦人曹光彪逝世 曾獲鄧小平接見

中通社據寧波晚報報導，浙江省寧波籍愛國港商、港龍航空公司創辦人、香港 永新企業有限公司創辦人曹光彪，12日凌晨2時26分在香港港安醫院離世，享年101歲。

曹光彪，祖籍浙江寧波鄞縣，1920年出生於上海，是一位聞名世界的實業巨子。他首創毛紡廠，是第一位去歐洲開拓毛紡市場的中國 人，被譽為「世界毛紡大王」。其後又發展航空業務，創辦第一家由港人自行管理的港龍航空公司，打破了香港航空業由英資財團壟斷的歷史。

曹光彪還是中國改革開放初期首個赴內地投資 辦廠的港商。他投資的寧波永新光學股份有限公司生產的光學鏡頭曾運用於「嫦娥」二號、三號和四號等航天工程。

多年來，曹光彪在中國的歷史命運安排下，迂迴曲折地奮鬥。他對全球經濟特別是中國經濟和教育作出重大貢獻，為此，鄧小平等國家領導人曾親切接見並表彰曹光彪。世界著名的美國沃頓商學院還專門給曹光彪頒發了「沃頓院長勛章」；國際小行星中心將國際永久編號第 4566 的小行星命名為「曹光彪星」。

作為企業家，曹光彪雖然有大將風度，但現實中卻是一個非常低調務實的人。他將自己的成功經驗總結為兩條：一是「不生氣」，二是「吃虧是福」。在接受媒體採訪時，曹光彪還強調自己一生中做過的最重要、最有意義的事就是參與國家的改革開放。