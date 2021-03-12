港選制改造 學者：北京「買辦」治港 只能聽命辦事

英國外相拉布11日針對中國人大表決通過修改香港選舉制度，指這項作法將進一步破壞國際社會對中國的信任。(Getty Images)

全國人大11日通過修改香港 選舉制度，首次對香港立法會的選舉和組成、對香港特首的選舉，做出重大變動。英國外交大臣拉布(Dominic Raab)稱北京 當局消滅香港民主辯論空間，與之前所做的承諾背道而馳。學者指出，徒具形式、不具民意基礎的香港選舉所選出的港人代表，猶如大英帝國殖民時期的「買辦」，只能聽命辦事。

美國之音報導，曾在香港居住長達12年、現為台灣清華大學客座教授的侍建宇表示，經過選制的改變，香港未來名義上還是香港人在執政，實際上這些人都是北京挑選，香港的自主性就降得非常低。

侍建宇說，人大通過之最新的選制改造方案讓北京可以全面掌控香港，並透過候選人資格審查委員會來排除所謂的不愛國的港人，屆時產生的特首候選人即使多於兩人，但兩人都是北京的人、北京的「買辦」。因此他說，香港的民主派已經完全沒有空間可以進入政府體制了，可能就連最底層的區議會都無法參選。

在台北唸書的港生關山月認為，人大的九個決定除了衝著民主派而來，更完全悖離香港基本法第68條的精神，因為該條文規定，香港立法會最終要達到全部議員由普選產生的目標，但如今中國 人大最新出爐的香港選制改造根本是一種倒退。

英外交大臣：中破壞國際信任

中央廣播電台報導，英國外交大臣拉布發表聲明指出，中國已經與「一國兩制」下，讓香港享有50年不變的高度自治與司法獨立的承諾背道而馳。

他認為身為國際社會的重要領導成員，中國應負起國際責任與司法義務。但北京的作法，只有進一步破壞國際對中國的信賴與信任。

報導指出，香港選舉制度的改變，在台灣也掀起論戰，陸委會批評中共推行「愛國者治港」，實為「愛黨者治港」，籲停止打壓香港民主。大陸國台辦則反嗆民進黨政府是惡意攻擊。