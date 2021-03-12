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香港選制改變 港澳辦讚驅政治陰霾 民主派批滅參選空間

香港新聞組／香港12日電
全國人大會議11日以絕大比數通過修改香港選舉制度，圖為香港街頭電視牆播放中國國務院總理李克強的演說。(美聯社)
全國人大會議11日以絕大比數通過修改香港選舉制度，圖為香港街頭電視牆播放中國國務院總理李克強的演說。(美聯社)

全國人大會議11日通過修改香港選舉制度「決定」，包括立法會增至90席，設候選人資格審查委員會。選委會增至1500人，除原本選特首功能，亦可選出部分立法會議員，及提名立法會候選人。港澳辦稱「完善」香港選舉制度「如同驅散香港的政治陰霾」。民主派則批評，20多年來的政制進步「一次過取消，仲要嘔凸」（嘔吐）。

明報報導，行政會議召集人陳智思日前形容修改令香港民主進程回到回歸初期，律政司長鄭若驊亦稱是「後退一步」。林鄭月娥昨日表明，不認同形容今次工作是「民主倒退」或收窄參政機會，並稱全國人大常委會亦會繼續聆聽。她不認為修改選舉制度後港府不會被監察、制衡。 港澳辦發表聲明稱，「完善」香港選舉制度「如同驅散香港的政治陰霾」。

報導稱，民主黨主席羅健熙形容，可見日後的立法會，將會是香港回歸以來由直選產生議員比例最小的一次，將過往20多年的進步「一次過取消，仲要嘔凸」，民主派參選空間大減，對香港而言，方案亦只見壞處、不見好處。

報導指出，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，選委會的角色日後將更重要，特別是新增界別的人代政協等，他形容為北京的「嫡系組織」。他指出，北京以往在選委會都未能穩奪一半席位，需與工商界「結盟」；而日後特首候選人須同時獲5個界別的提名，不但令民主派不可能入閘，連部分北京認為不信任的工商界支持的代表相信亦不會獲入閘機會。

美國之音報導，香港民主黨前主席和前立法會議員劉慧卿認為，九個決定不單單是對香港民主派的打擊，而是對香港和一國兩制的全面打擊。她說，因為部分香港人認為，這次的選制改造，除了衝著民主派，北京也是針對部分的親中政黨和大財團，尤其是地產商，據傳北京對香港地產商也是很不滿，因此，北京打算全面控制香港。

劉慧卿說，「香港應該（從此就）沒有民主的選舉的制度，讓人民去選出他們的代表進去立法會。如果這是真的，一國兩制就沒有了」。 劉慧卿說，對於愛國者治港的原則，她尤其表示難以理解，因為，她自認為自己和所有的民主派都是愛國者。

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