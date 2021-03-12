健身中心群聚感染 港單日增22確診

香港11日新增22例2019冠狀病毒疾病確診病例，創本月新高，主要是一間健身中心的群聚感染病例暴增，迄今已有超過50人染疫。（中新社）

香港11日新增22例新冠確診病例，創本月新高，主要是一間健身 中心的群聚感染病例暴增，迄今已有超過50人染疫。而一名患高血壓 的七旬婦，在接種科興疫苗 9日後氣喘暈倒，送院不治。專家初步估計老婦死亡與心腦血管疾病相關可能較高，且死亡距離接種日期較遠，難與疫苗相關。

中央社報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，香港11日新增確診22例，重回雙位數。本土19例當中，有16例來自Ursus Fitness健身中心群組；今天新增初步確診40多例，也有30多例來自這間健身中心。

食物及衞生局副局長徐德義表示，非常關注該健身中心大型群聚感染，在考慮新一輪防疫措施時，會檢視有無需要收緊。

七旬婦接種科興疫苗 9日後不治

明報報導，衛生署昨晚公布兩宗疑涉新冠疫苗後嚴重異常事件，一位涉患高血壓的七旬婦，打針9日後昨早氣喘暈倒，送院不治，此為12日內第4起在接種科興新型疫苗後死亡。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌初步估計，由於七旬死者離世得很急，與心血管或腦血管疾病相關可能性較高，且事件距離接種日期較遠，是否與疫苗有關，待解剖確認。

報導指出，另一名67歲男子3月2日在私家診所接種科興疫苗，11日中午在旺角港鐵站暈倒，送往廣華醫院，初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，情况危殆，他有糖尿病、高血壓及高血脂症。負責營運九龍灣接種中心的中卓醫務回覆，個案已交專家委員會跟進，不個別評論。

報導稱，10日有5宗由接種中心送院個案，分別3人打BioNTech、2人打科興疫苗，當中曾打科興疫苗的67歲男胸口痛及心悸，需要住院，其他人出疹、抽搐、胸口痛等。