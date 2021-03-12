建制派跨團「連線」 街頭收集簽名、宣傳政改

建制派發起支持完善香港選舉制度活動，在街頭尋求市民簽名支持。（新華社）

中國 全國人大11日通過「完善香港 選舉制度」的決定後，香港中聯辦呼籲香港各界與市民為接續的修法工作「建言獻策」。建制派昨日宣布成立跨團體的「連線」，發起線上、線下簽名行動，民建聯等政黨更連日於多區設街站，向市民宣傳政改的好處及必要。建制派立法會議員也發表聲明，支持「決定」以落實「愛國者治港」的原則。

中央社報導，北京 中央駐香港聯絡辦公室發言人下午發布新聞稿稱，中國13屆全國人民代表大會四次會議通過了「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」，這是中國從憲制層面堅持和完善「一國兩制」制度體系、確保香港長治久安的必要之舉。

發言人稱，相信透過選舉制度的完善，香港一定能夠走出長期存在的「政治泥沼」，破解深層次矛盾與問題，發展經濟、改善民生等。發言人並稱，期待香港各界和廣大市民以主人翁的精神，為修法工作「建言獻策」。

明報報導，建制派團體昨宣布成立「撐全國人大決定完善選舉制度」連線，由全國人大常委譚耀宗擔任總召集人，其他召集人包括香港中華總商會會長袁武、教聯會主席黃錦良、民建聯主席李慧琼等。而兩任前特首兼全國政協副主席董建華、梁振英籌組的「香港再出發大聯盟」亦發聲明，堅決支持「決定」。

報導指出，其後，建制派立法會議員昨聯合者宣讀聲明。民建聯陳克勤表示，全國人大作出「決定」是及時和責無旁貸，建制派期待全國人大常委會按「決定」修改基本法附件一及附件二，表明會積極配合修改本地法律。