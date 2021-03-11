港官員：林鄭專注任內政務 無暇考慮連任特首

港官員指林鄭月娥沒有時間及空間，考慮參選下一屆特首的問題。（中通社資料照片）

香港 行政會議召集人陳智思接受港媒訪問時表示，據他了解，香港特首林鄭月娥 絕對沒有時間及空間，考慮參選下一屆特首的問題；她目前只想做好本屆政府的事情，尤其是未來有複雜議題處理，加上疫情，現在只想完成部分競選承諾。

對於全國政協副主席、前特首梁振英早前接受外媒訪問時表示，不排除復出，再次參選特首。被問會否支持梁振英參選，陳智思表示，梁振英曾擔任特首，並加入政治系統一段長時間，絕對有資格、能力勝任特首一職，梁目前是政協副主席，處理國家議題，要視乎個人意願。

陳智思又稱，自己並無興趣參選下屆特首，主要是有個人事業，不會放棄現時工作，全職參與政府工作，他認為，很多人符合「愛國者」的要求，比他更有資格參選。他又說，現有政府管治班子，或過去曾參政、在政府內工作的絕對有資格參選。

中央社報導，香港前年經過「反送中」運動衝擊後，外界一直關林鄭月娥會否爭取連任，更重要的是否會獲得北京 方面支持續任；但她近日受訪時坦言，目前的工作時間表是未來12個月內必須完成所有工作，沒有表明是否爭取連任。

梁振英早前接受外媒訪問時曾被詢問會否再次參選特首，他說，自己是數百萬合資格參選者之一，沒有明確表明不參選。

當前社會上已有人在討論下屆潛在特首人選，除了林鄭月娥外，討論對象還有梁振英、陳智思、財政司司長陳茂波和前香港交易所主席李小加等。