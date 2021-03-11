我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

愛國者治港 習近平智囊：港缺少有治理能力的人

香港新聞組╱香港11日電
習近平的智囊學者鄭永年認為，香港缺少有治理能力的愛國者。（取材自鳳凰網）
習近平的智囊學者鄭永年認為，香港缺少有治理能力的愛國者。（取材自鳳凰網）

被視為習近平智囊的學者鄭永年日前說，能不能實現「愛國者治港」，還是需要有能力的愛國者治理，「現在我們就缺少這樣的人」。

鳳凰網日前發布對香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年的專訪。香港2019年爆發「反送中」抗爭後，他曾提出香港應該要完成「二次回歸」，從制度上「再造」香港，深獲北京肯定。

據中央社報導，鄭永年說，能不能實現「愛國者治港」，還是需要有能力的「愛國者治港」，這樣比較具體一點。否則的話，那些「假忠誠」的也有，如果光是表一個態，那是很簡單的，但是要解決實際問題，還是要看能力。

鄭永年強調，「能力問題並不是一個簡單的問題，他要懂香港，他要懂內地的政策，他要把香港的實際問題放到『一國』的框架內來解決」，那麼「現在我們就缺少這樣的人」。

鄭永年認為，香港無論是金融也好、房地產住房問題也好、專業服務業這些就業問題如果能放到整個大灣區裡面來解決，這並不難。

他提出「培養愛國者」，就是要解決香港人的民生問題。用孟子的話來說，就是「有恆產者有恆心」，沒有恆產，哪有恒心？愛國者要結成廣泛的統一戰線，要更多的人來愛國，那麼就要解決他們的問題。

文匯報曾在官網轉發鄭永年上述專訪內容，昨天又發文強調，要落實好「愛國者治港」原則，愛國只是基本的必然要求，「過硬的治港能力」正是完善選舉制度後面臨的最大考驗。文章說，要扭轉香港整體利益被「攬炒分子」騎劫的局面，治港的「愛國者」必須要有政治判斷能力。

香港 北京 反送中

上一則

北京改香港選制 陳智思：港府盼年內選立會、選委

下一則

港官員：林鄭專注任內政務 無暇考慮連任特首

延伸閱讀

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係
「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」
頌揚人類公敵 捧習沒道理

頌揚人類公敵 捧習沒道理
習近平：聚焦建軍100周年 大幅提升「國防科技」

習近平：聚焦建軍100周年 大幅提升「國防科技」

熱門新聞

河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？