愛國者治港 習近平智囊：港缺少有治理能力的人

習近平的智囊學者鄭永年認為，香港缺少有治理能力的愛國者。（取材自鳳凰網）

被視為習近平智囊的學者鄭永年日前說，能不能實現「愛國者治港」，還是需要有能力的愛國者治理，「現在我們就缺少這樣的人」。

鳳凰網日前發布對香港 中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年的專訪。香港2019年爆發「反送中 」抗爭後，他曾提出香港應該要完成「二次回歸」，從制度上「再造」香港，深獲北京 肯定。

據中央社報導，鄭永年說，能不能實現「愛國者治港」，還是需要有能力的「愛國者治港」，這樣比較具體一點。否則的話，那些「假忠誠」的也有，如果光是表一個態，那是很簡單的，但是要解決實際問題，還是要看能力。

鄭永年強調，「能力問題並不是一個簡單的問題，他要懂香港，他要懂內地的政策，他要把香港的實際問題放到『一國』的框架內來解決」，那麼「現在我們就缺少這樣的人」。

鄭永年認為，香港無論是金融也好、房地產住房問題也好、專業服務業這些就業問題如果能放到整個大灣區裡面來解決，這並不難。

他提出「培養愛國者」，就是要解決香港人的民生問題。用孟子的話來說，就是「有恆產者有恆心」，沒有恆產，哪有恒心？愛國者要結成廣泛的統一戰線，要更多的人來愛國，那麼就要解決他們的問題。

文匯報曾在官網轉發鄭永年上述專訪內容，昨天又發文強調，要落實好「愛國者治港」原則，愛國只是基本的必然要求，「過硬的治港能力」正是完善選舉制度後面臨的最大考驗。文章說，要扭轉香港整體利益被「攬炒分子」騎劫的局面，治港的「愛國者」必須要有政治判斷能力。