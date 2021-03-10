香港眾志前副主席鄭家朗傳赴台 許智峯離英抵澳洲

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 網媒香港01接獲消息指出，前香港眾志副主席鄭家朗8日已離開香港前往台灣，暫時未知是短期或長期離港。此外，去年12月離港流亡英國的前民主黨立法會議員許智峯，9日晨於臉書發文，表示已與家人離開英國抵達澳洲 ，會繼續在澳洲進行國際遊說工作。

據報導，鄭家朗去年5月曾因售賣「自救口罩」涉嫌違反商品說明條例被海關拘捕，目前正保釋候查，可自由出入香港。去年中港區國安法生效後，鄭一度被香港報章指「潛逃」英國或台灣，事隔逾一個月，鄭家朗以新成立的教育 倡議組織「教育野」發言人身分首度現身，稱曾因家庭及私人事務，一度短暫離開香港，否認潛逃說法。

此外，許智峯9日凌晨於臉書發文，表示已離開英國抵達澳洲，並開始接受14天強制隔離。許智峯指，與過去3個月留英時一樣，入境澳洲是以旅遊簽證入境，目前未有申請政治庇護的想法，稱除非日後別無選擇，否則申請庇護會是最後選項。

許智峯於文中表示，此次轉赴澳洲經過內心多番掙扎，考慮了國際形勢及策略分析，也有家庭的考慮，指家人於澳洲的親友支援更多，安頓好家人，就可安心走更遠的路。

另據晴報報導，鄭家朗的臉書專頁和個人帳戶2月底起已未更新，由他擔任發言人的教育倡議組織「教育野」，9日仍有上載「一周教育新聞回顧」的帖文。