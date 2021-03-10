香港特首：完善選制立法 12個月內完成

香港工聯會9日在灣仔街頭設街站，有市民簽名支持完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」。 （中新社）

香港 特首林鄭月娥 日前接受央視新聞專訪時表示，對中央完善香港特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則感到高興，並以「圓滿」來形容這次的感受，指完善香港特區選舉制度讓政治安全有了保證。同時，她在接受央視旗下「中國環球電視網」（CGTN）專訪時透露，由於自己的特首任期將於明年6月結束，而行政長官選舉須於明年3月進行，所以完善選舉制度的本地立法工作須在未來12個月內完成。

文匯報報導，林鄭月娥受訪時，再次感謝中央提出完善香港選舉制度，讓香港恢復穩定和繼續向前發展。中央提出完善香港選舉制度屬管轄權內的權力，是尊重憲法和基本法的做法。

她說，自1997年起，香港行政長官選舉方式和立法會構成有三次完善，如果特區政府提出完善制度須通過既定步驟，但目前的環境緊迫、時間不等人，特區政府幾乎不可能按既定的幾個步驟提出完善制度，更遑論能否成功，因此只能靠中央出面。

報導指出，林鄭月娥提到，行政長官任期是5年，故她的任期將於明年6月結束，而行政長官選舉須於明年3月進行，所以完善選舉制度的本地立法工作需在未來12個月內完成。

她說，特區政府將根據全國人大常委會修改的基本法附件一和附件二，之後進行本地立法，至少涉及20項主體法例和附屬法例，其後再安排選舉，例如選民登記、候選人提名 和確定投票日等。由於時間非常緊絀，自己及團隊會視之為頭等工作。

林鄭月娥強調，完善選舉制度並非要「剷除」不同政治立場的人士，而是確保只有愛國者可以管治香港，並提到會有機制審核或證明候選人資格，若當選後被發現有行為不恰當，亦應設機制以阻止有關人等繼續管治香港，在稍後的本地立法中會進行有關工作。

她表示，去年，香港國安法的頒布為香港開創了由亂及治的新局面，但香港除了需要有社會安全，更需要有政治安全，而完善香港特區選舉制度就讓政治安全也有了保證，不會讓一些不愛國分子進入香港特區的政治體制，或者是讓他們勾結一些外部勢力來影響香港政治體制。

林鄭月娥表示，「十四五」規畫綱要草案中有關香港的部分有非常重要的意義，涉及不少民生及經濟事項，包括「三個中心」：一是香港作為國際航空的樞紐中心，二是支持香港建設成為國際的科技創新中心，三是支持香港發展成一個文化藝術交流中心。