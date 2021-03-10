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港人打科興疫苗增1危殆7送院 接種率跌至64%

香港新聞組／香港10日電
港人「借庫」求健康 9日農曆正月廿六，是一年一度的觀音開庫日，有善信到筲箕灣天后古廟「借庫」，祈求健康好運。（中新社）
港人「借庫」求健康 9日農曆正月廿六，是一年一度的觀音開庫日，有善信到筲箕灣天后古廟「借庫」，祈求健康好運。（中新社）

香港昨日增一人接種科興新型冠狀病毒疫苗後危殆，累計3死3危。憂慮疫苗的嚴重副作用，香港接種疫苗的比率由初期的逾9成，跌至8日的7成2，9日更擴大下滑至六成四。

綜合明報、香港電台報導，最新一宗涉及一名「三高」的51歲男子，他在打針後3天（6日）氣促、咳嗽及有痰，至8日晚到急症室，初步診斷為急性心肌梗塞。目前一名死者、兩名危殆者於接種後出現心血管問題，有心臟科醫生認同時間上巧合，對疫苗是否間接誘發心臟問題持「開放態度」，仍需觀察更多數據。

•打BioNTech也傳不適 2送院

港府公布至昨晚8時的24小時內，約8700人打科興疫苗，接種率跌至64%，是港府公布接種率以來新低。港府昨開放多7類優先組別預約打疫苗，公務員事務局稱昨日約1萬2900人預約打科興疫苗，較前日多兩倍；另約2萬9800人預約打BioNTech復必泰疫苗，較前日多4倍。

此外，港府表示，前天共有7人在社區疫苗接種中心接種新冠疫苗之後送院，當中6人無需留院，其餘1人治療後已經出院。7宗個案包括兩人接種復必泰疫苗、5人接種科興疫苗，出現的症狀包括血壓上升、呼吸急促、異常胸部疼痛、左邊手腳虛弱、暈眩、左手臂麻痹，及皮膚出現皮疹等。

統籌疫苗施打計畫的公務員事務局局長聶德權9日早在商業電台節目上說，市民關注及憂慮接種疫苗後出現的嚴重副作用或死亡個案，這些憂慮反映在接種率上。他表示明白市民的憂慮，但強調所有個案都會依機制交由專家委員會審視，以判斷是否與接種疫苗有直接關係。

此外，文匯報報導，香港昨新增21宗確診個案，13宗即逾半屬輸入病例，而8宗本土個案中有3宗源頭未明。尖沙咀K11 Musea商場的「名潮食館」感染群組擴散，一名曾到該食館的食客，上月到銅鑼灣加寧街華高大廈的「海饌海鮮牛扒餐廳」用膳，使同日3名同桌及隔籬枱的食客也中招。另外，「名潮食館」群組昨新增一名員工確診，令群組感染人數增至52人。

疫苗 香港 血壓

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