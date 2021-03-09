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栗戰書稱施「法律組合拳」 打擊港獨勢力

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

全國人大昨日起審議「關於完善香港特區選舉制度的決定」，全國人大委員長栗戰書在工作報告中指，人大將修改完善相關法律，打出一套法律的「組合拳」，依法維護國家主權。港區人大常委譚耀宗昨回應稱，相信栗所指的組合拳是「一個立法和三個決定」。

明報報導，人大常委譚耀宗昨日說不知道中央是否還有「拳」出，港區人代昨看過決定草案，他說草案說明原則性問題和主要精神，「有數字體現出來」，但並非很仔細，具體如議席分布等會交由常委會研究。

明報報導，栗戰書昨日發表工作報告，表示人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，切實履行法定職責，為維護香港憲制秩序、打擊 「港獨」勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

據報導，他提到，2019年發生「修例風波」，令香港法治和社會秩序受到嚴重衝擊，「一國兩制」受到嚴重挑戰；去年為香港立「國家安全法」，維護香港特區憲制秩序、法治秩序，全國人大作出建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的「決定」後，常委會反應迅速，審議「港區國安法」納入到「基本法」附件三，由特區在當地公布實施，扭轉了香港在國家安全領域長期「不設防」的嚴峻局面。

栗戰書續稱，去年8月和11月先後通過「關於香港第六屆立法會繼續履行職責的決定」、「關於香港立法會議員資格問題的決定」，此次大會將作出關於完善香港選舉制度的「決定」，常委會將根據這決定修改相關法律，打出一套法律的「組合拳」。

•中央盼港有普選

譚耀宗昨在港台「千禧年代」上表示，中央出手修改香港選舉制度，是鑑於2014年佔領運動、2016年旺角暴亂以及2019年的修例風波，令中央發現一國兩制受到衝擊，並認為這些是有外國勢力影響，形容關乎「顛覆與反顛覆的鬥爭」，提升到奪取政權問題，如果不修改選舉制度，可能再發生類似修例風波的事件，反對派占據立法會多數議席，癱瘓政府、挑戰中央。

譚稱，不認同有意見指此次的「決定」草案是民主倒退，中央一直很有誠意希望香港實現普選。

香港 港區國安法

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