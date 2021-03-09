港人接種科興疫苗 9天3死1危殆

港府8日宣布擴大7類優先群組接種疫苗，涉及約130萬人。圖為消防處人員接種復必泰疫苗。（中通社）

香港 再有人接種內地科興新冠疫苗 後死亡，這是九天內接種科興疫苗死亡第三例，另有多人接種後不適送院，其中一人危殆。香港專家委員會否認死亡個案與接種科興苗有關，港府宣布擴大疫苗優先接種群組。

香港最新一宗懷疑接種科興疫苗後死亡個案，是一名71歲男子，他在3日接種科興疫苗，四天後身體嚴重不適，7日深夜送醫搶救，昨宣布不治，成為香港第三宗接種冠疫苗後死亡個案。

此前衛生署公布，一名63歲男子2月26日接種科興疫苗兩日後死亡，這是香港展開接種後首位死亡個案。3月6日，衛生當局再宣布一名55歲女性接種疫苗後中風 ，6日清晨不治。

香港目前接種首劑科興疫苗者逾9萬人，已有7人接種後出現不適。

香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨舉行會議，討論近日四宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，包括兩宗死亡個案及兩宗須入住加護病房的個案。會後表示，其中一宗死亡個案和兩宗入院個案與疫苗無直接關係。至於最新一宗死亡個案，委員會認為要等待詳細解剖報告。

•效益高於風險 疫苗接種擴大

香港新聞組／香港9日電

明報報導，香港科興疫苗接種後的死亡率顯著高於全球數據，食衛局長陳肇始昨表明，接種效益高於風險，不會煞停接種計畫，專家稱香港開打時間短，不可比較。港府同時宣布擴大7類優先群組接種疫苗，涉及約130萬人。

香港累計約10萬3800人打了第一劑疫苗，當中10萬1700人打科興，2100人打BioNTech疫苗。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨午開會，商討最新接種科興疫苗的死亡及危殆個案。截至6日下午4時，衛生署接獲16宗非嚴重異常事件，包括頭痛、疲倦等；45宗住院非預期及嚴重異常事件，除了死亡及危殆，另有頭暈、心悸、胸口不適等。

陳肇始及公務員事務局長聶德權昨被問及當局有否畫線，出現多少宗或嚴重的異常事件，才會叫停接種，兩人未正面回應，僅稱有機制呈報副作用及評估因果關係。