未簽署宣誓聲明效忠 香港200公務員丟官

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

坊間不斷傳出有公務員拒絕宣誓，要求「跳船」離職的傳說，港府公務員事務局長證實，有近200人未簽署宣誓聲明，將按機制離職。

在港區國安法 面世後，港府去年10月要求所有當年7月1日至10月間加入政府的公務員宣誓或簽署聲明，今年1月港府又向各政策局及部門發出通告，公布為去年7月1日前受聘的公務員訂立宣誓或簽署聲明要求。他們須簽署聲明擁護基本法、效忠香港 特區、盡忠職守和對香港政府負責，在部門發信四星期內簽妥並交回，擔任部門首長等高職者並須宣誓。

港府公務員事務局局長聶德權昨透露，有近200名公務員未簽署宣誓聲明。他說，對未簽署的公務員，會啟動公務人員管理命令機制了解原因。公務員拒簽署承擔基本責任，會令港府對他們失去信心，在了解原因等程序後，相關人士須離開公務員隊伍。

聶德權稱，香港公務員作為政府體制內的重要部分，應該明白「愛國家就是愛中華人 民共和國，而中華人民共和國的執政機關就是共產黨」，如果有人不能接受，離開政府是他們的個人選擇，對公務員團隊來說亦不是壞事。

至於有建制派要求，由港澳辦及中聯辦負責高級公務員的升遷審核，聶德權回應指香港與內地在公務員制度上有差別，但制度絕對不是一成不變，會因應形勢調整。而對高級公務員不應持有外國護照或海外居留權之說，聶德權認為若建議能令「一國兩制」行穩致遠，同時可行，就可以討論和考慮。