我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

未簽署宣誓聲明效忠 香港200公務員丟官

香港特派員李春／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

坊間不斷傳出有公務員拒絕宣誓，要求「跳船」離職的傳說，港府公務員事務局長證實，有近200人未簽署宣誓聲明，將按機制離職。

港區國安法面世後，港府去年10月要求所有當年7月1日至10月間加入政府的公務員宣誓或簽署聲明，今年1月港府又向各政策局及部門發出通告，公布為去年7月1日前受聘的公務員訂立宣誓或簽署聲明要求。他們須簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對香港政府負責，在部門發信四星期內簽妥並交回，擔任部門首長等高職者並須宣誓。

港府公務員事務局局長聶德權昨透露，有近200名公務員未簽署宣誓聲明。他說，對未簽署的公務員，會啟動公務人員管理命令機制了解原因。公務員拒簽署承擔基本責任，會令港府對他們失去信心，在了解原因等程序後，相關人士須離開公務員隊伍。

聶德權稱，香港公務員作為政府體制內的重要部分，應該明白「愛國家就是愛中華人民共和國，而中華人民共和國的執政機關就是共產黨」，如果有人不能接受，離開政府是他們的個人選擇，對公務員團隊來說亦不是壞事。

至於有建制派要求，由港澳辦及中聯辦負責高級公務員的升遷審核，聶德權回應指香港與內地在公務員制度上有差別，但制度絕對不是一成不變，會因應形勢調整。而對高級公務員不應持有外國護照或海外居留權之說，聶德權認為若建議能令「一國兩制」行穩致遠，同時可行，就可以討論和考慮。

香港 華人 港區國安法

上一則

港人接種科興疫苗 9天3死1危殆

下一則

中國商務部長：京已核准RCEP 盼相關國家加速推進

延伸閱讀

接種科興疫苗後死亡 港九天三例

接種科興疫苗後死亡 港九天三例
栗戰書：將加快涉外領域立法 反干涉、反長臂管轄

栗戰書：將加快涉外領域立法 反干涉、反長臂管轄
金山集會 聲援香港被捕民主派人士

金山集會 聲援香港被捕民主派人士
韓正見林鄭：落實香港立法、選制修改工作

韓正見林鄭：落實香港立法、選制修改工作

熱門新聞

河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫