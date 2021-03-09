疫情、租金夾擊 效忠戲院龍頭UA停業

香港UA戲院不勝經營壓力，8日宣布全線院線結業。（中通社資料照片）

新冠肺炎疫情 重創香港 百業，曾因疫情嚴峻三度被勒令停業的戲院業，終難敵沉重經營壓力，「龍頭」之一的UA院線昨日宣布旗下6間戲院即日起全線結業。UA發言人形容「這是痛心及艱難的決定」，就此向顧客致歉，已啟動清盤程序，並向逾百名員工發放遣散費及額外特惠金。

文匯報報導，有電影業界分析UA結業原因與業主拒減租不無關係，業界推算UA全線院線每月總開支1800萬元（港幣，下同，約232.5萬美元），收入卻大縮水，蝕到入肉。由於該院線的多間戲院位於黃金地段，設備亦完善，估計或有投資者有興趣接手經營。

據報導，全港戲院票房總收入去年近5.37億元，比前年逾19億元大跌逾72%。全港戲院去年因為疫情嚴峻被港府三度勒令停業，最近一次是去年12月2日，直至上月18日才重開，令戲院接連錯過聖誕、農曆新年及情人節等傳統黃金檔期。即使上月獲准重開，亦要遵守入座率、隔行隔位等防疫限制，慘淡經營。

於1985年開業的UA是香港主要院線之一，在港共有6間戲院。前晚突然傳出院線結業消息，官網停止運作，流動應用程式亦無法登入。至昨晨約9時，UA發出新聞稿並在官網及應用程式刊登告別聲明，宣布即日起全線結業。雖然UA去年申領兩輪「保就業計畫」獲逾820萬元津貼，承諾受雇281人，但計畫結束後仍難逃結業厄運。

UA發言人表示，前年香港經濟環境急劇轉變，去年至今更受疫情衝擊，戲院需三度停業。過去半年零收入，仍需應付高昂租金及龐大固定支出，其間未裁員。不過，經營壓力不斷增加，在沒有選擇下只能無奈結業。為符合法律程序及保障各方利益，UA已啟動清盤程序。

UA結業亦令大埔居民大失所望，因為當區自2001年已沒有戲院設施，UA擬於今年底前在區內開設一家有4院共360個座位的新戲院，如今區區有戲院的願景也夢碎。

另外，UA母公司「立基集團」旗下的兩間餐廳，包括「Madison's」及「泰蘭花」亦會結業，兩間餐廳的臉書專頁已被刪除。至於澳門 銀河酒店內的澳門UA銀河影院營運未有受到影響，將會如常營運。