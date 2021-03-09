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「完善」香港選制 特首選委會、立法會2大選舉傳對調

香港新聞組／香港9日電
香港媒體報導，香港預計9月舉行選委會選舉，12月再選舉立法會。圖為香港立法會會議廳。（中新社資料照片）
香港媒體報導，香港預計9月舉行選委會選舉，12月再選舉立法會。圖為香港立法會會議廳。（中新社資料照片）

北京「完善」香港選舉制度再傳出重要訊息。香港網路媒體「香港01」引述消息指出，香港今年兩個重要選舉的舉行時間或破天荒「對調」，今年9月會先舉行「特首前哨戰」選委會選舉，再在12月舉行立法會換屆選舉，屆時新一屆議會將誕生「選委會」新組別。如此一來，即符合特首林鄭月娥昨指選委會賦予新功能下的邏輯秩序。

正在北京舉行的第十三屆人大會議，將通過有關完善香港選舉制度的《決定》，林鄭月娥昨天在記者會上，被問到9月立法會選舉是否須再次押後時，並未正面回答，卻給出「頗堪玩味」的答案。她指出，由於選委會將被賦予新職能，從邏輯而言須先舉行選委會選舉，再進行立法會換屆。她又稱，選委會並非要一成不變地在12月換屆，而選委會將成為選舉制度內相當核心的元素，並非過渡安排。

據報導，消息透露，中央和港府對兩個選舉的時間表已有腹稿。為免夜長夢多，北京現傾向將兩個選舉時間「對調」，9月先選選委會，12月才選立法會，目標在今年內落實「完善」後的立法會新選舉制度。另一考慮，估計是修改立法會選舉本身涉及地區直選的大改動，包括重新劃區、選民登記及改為「雙議席單票制」等，變動比修改選委會要大得多，將其推延三個月至今年12月，時間上相對寬鬆。

林鄭月娥稍早前赴北京出席中國全國人大和政協「兩會」會議，返港後昨天會晤香港媒體，說明北京方面完善香港選舉制度的問題。她說，根據中國憲法和香港基本法，北京中央有權主導這次改制，待北京方面修定基本法附件一和二之後，港府就會依法處理具體執行安排。她強調，確保香港的管治權掌握在愛國者手中，旨在令「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針政策可全面準確貫徹在香港落實。

●林鄭拒評論會否爭取連任

另外，被問到她本人會否連任特首，林鄭未有正面回應，稱她現在做的事不是為她自己，而是要推動完善香港選舉制度；對於會否連任的問題，她不會作任何回應。林鄭表示因為這次完善選舉制度具逼切性，故不考慮作大型公眾諮詢，但強調仍會聆聽市民的意見。

香港特首林鄭月娥8日表示，港府歡迎並支持北京完善特區選舉制度。（路透）
香港特首林鄭月娥8日表示，港府歡迎並支持北京完善特區選舉制度。（路透）

香港 北京 林鄭月娥

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