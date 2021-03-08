聶德權：香港200公務員未簽宣誓聲明效忠

香港公務員事務局局長聶德權接受香港媒體專訪時首次透露，近200人未有簽署宣誓聲明。（中通社資料照片）

港府要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護基本法和效忠香港 特區，限期於2月底屆滿。公務員事務局局長聶德權首次透露，近200人未簽署宣誓聲明，各部門正整理收到的資料，稍後詳細交代。

香港01報導，港澳辦主任夏寶龍早前為「愛國者治港」定調，提及「愛國」就是愛中華人 民共和國。聶德權表示，「愛國者治港」是理所當然，公務員隊伍是香港特區政治體制內的重要部分，應該有基本認知和接受，愛國家就是愛中華人民共和國，而中華人民共和國的執政機關就是共產黨。

港府1月向現職公務員發通告，要求4周內簽署宣誓聲明，如欠合理解釋而拒絕簽署，將視乎個案情況展開中止聘用程序，外界關注如局方不接納宣誓聲明，有何處理程序？

聶德權在訪問中表示，現階段不是要逐個看他們是否符合要求，反而是簽聲明確立相關責任和要求後，局方會再檢視其行為有否違反聲明內容。他指若違反法律，就會按法律處理；若違反規例，就會按本身規例處理，他強調同事會有申述的機會，再由局方判斷是否違規或聲明內容。

對於有公務員工會質疑，港府未有釐清「違誓」定義及刑事責任，聶德權稱，「無可能鉅細無遺好像清單一樣列出來」。他稱簽聲明是承諾式宣誓，「你作了一個承諾，明白和接受這個責任，承諾會這樣做，本身法例上沒有刑事責任。但如果作了這個承諾，然後其言行違反承諾，通常會表現在其違法和違規的行為上，這樣要看其言行是否違法和違規。」聶德權說，若確立違法和違規，會施加相關的紀律懲處，並考慮其嚴重程度，決定懲處水平。

新一份的財政預算 案顯示，「公務員繳付款項」增幅逾42%，其中不少公務員「賠錢走人」，被問到是否與公務員宣誓有關？聶德權指，簽署聲明是確認效忠和擁護基本法和香港特區、盡忠職守和對特區港府負責，強調這是公務員的基本責任。

聶德權稱，大部分同事已簽署聲明，清楚和接受有關責任，「如果有他們不能接受的，他們離開港府，是他們本身的選擇，對公務員團隊來說都不是一件壞事」。他認為，留在公務員團隊的同事，都清楚知道其角色和責任，就是服務好市民，落實好「一國兩制」的方針。