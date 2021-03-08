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韓正見林鄭：落實香港立法、選制修改工作

香港新聞組／香港8日電
國務院副總理韓正6日在北京釣魚台國賓館，會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥。（新華社）
國務院副總理韓正6日在北京釣魚台國賓館，會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥。（新華社）

主管港澳事務的中國國務院副總理韓正昨日在北京接見出席兩會的港區人大代表，在聽取港澳地區全國人大代表發言後，韓正表示，完善香港特別行政區選舉制度意義重大，也是一項緊迫任務。須採取必要措施完善香港特別行政區選舉制度，確保以愛國者為主體的「港人治港」，確保香港特區政府依法施政和有效治理，確保香港「一國兩制」實踐始終沿著正確方向前進。

此外，韓正6日下午在北京與港澳特首見面，韓正要香港特首林鄭月娥落實好人大做出修改香港選制的決定，要求做好香港本地的立法相關工作。

綜合港媒報導，韓正在昨與港區人大代表會面時，主要談及「愛國者治港」原則和完善香港選舉制度，但沒有透露具體建議和落實的時間表。韓正形容，修改選舉制度是「顛覆和反顛覆的鬥爭，這不是民主不民主的問題」。而中央必須主導訂立香港（港區）國安法和修改選舉制度，以確保中央主權、「一國兩制」和香港的繁榮安定。

出席者透露，韓正在會上未有講述修改香港選舉制度的具體內容，只談及其迫切及意義。港區人大代表黃玉山引述韓正說，「港區國安法」證明中央政府在處理香港問題上「採取法律法治辦法，沒有採取其他辦法」。但他並未具體指明是什麼辦法。

此外，國務委員兼外交部長王毅昨天表示，效忠祖國是各國公職人員、競選公職的人所要遵守的政治倫理，「如果不愛國，談何愛港」？王毅說，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。

國務院副總理韓正7日參加13屆全國人大四次會議香港代表團的審議。（新華社）
國務院副總理韓正7日參加13屆全國人大四次會議香港代表團的審議。（新華社）

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