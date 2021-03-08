韓正見林鄭：落實香港立法、選制修改工作

國務院副總理韓正6日在北京釣魚台國賓館，會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥。（新華社）

主管港澳事務的中國國務院副總理韓正昨日在北京 接見出席兩會的港區人大代表，在聽取港澳地區全國人大代表發言後，韓正表示，完善香港 特別行政區選舉制度意義重大，也是一項緊迫任務。須採取必要措施完善香港特別行政區選舉制度，確保以愛國者為主體的「港人治港」，確保香港特區政府依法施政和有效治理，確保香港「一國兩制」實踐始終沿著正確方向前進。

此外，韓正6日下午在北京與港澳特首見面，韓正要香港特首林鄭月娥落實好人大做出修改香港選制的決定，要求做好香港本地的立法相關工作。

綜合港媒報導，韓正在昨與港區人大代表會面時，主要談及「愛國者治港」原則和完善香港選舉制度，但沒有透露具體建議和落實的時間表。韓正形容，修改選舉制度是「顛覆和反顛覆的鬥爭，這不是民主不民主的問題」。而中央必須主導訂立香港（港區）國安法和修改選舉制度，以確保中央主權、「一國兩制」和香港的繁榮安定。

出席者透露，韓正在會上未有講述修改香港選舉制度的具體內容，只談及其迫切及意義。港區人大代表黃玉山引述韓正說，「港區國安法」證明中央政府在處理香港問題上「採取法律法治辦法，沒有採取其他辦法」。但他並未具體指明是什麼辦法。

此外，國務委員兼外交部長王毅 昨天表示，效忠祖國是各國公職人員、競選公職的人所要遵守的政治倫理，「如果不愛國，談何愛港」？王毅說，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。