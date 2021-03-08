周星馳送別吳孟達 吳弟：兩人一直是好友

吳孟達生前的好拍檔周星馳，7日於下午4時許抵達靈堂送別他最後一程後離開。（中通社）

港星吳孟達 （達叔）上月27日因肝癌離世，享壽71歲。昨在香港紅磡世界殯儀館地下景行堂設靈，並以基督教儀式舉行告別式，現場有不少合作過的巨星送花籃，周星馳 也在其中，而他本人也於下午4時15分抵達現場弔唁，以行動粉碎謠言，並送昔日的黃金最佳拍檔最後一程。

•影迷揚言：缺席就抵制

吳孟達生前被視為周星馳影壇的最佳拍檔，後來疑因電影 「功夫」合作破局被傳嚴重失和，外界對於周星馳是否現身靈堂相當關注，更有影迷幾度揚言，如果周星馳缺席就要抵制他的作品。周星馳昨與姊姊周文姬一同現身，兩人皆穿一身黑，停留約9分鐘後又一起離開，對現場媒體提問一路噤聲，僅在場內與達叔家人致哀慰問，也跟協助喪事的共同好友田啟文說：「往後還有什麼可以做的便跟我說。」

•上百粉絲排隊送別

劉德華約4時55分也抵達靈堂，一樣未受訪，僅雙手合十快速入場，約莫待了25分鐘才離開，而吳君如隨後也來悼念。在公祭時段，上百市民帶同鮮花排隊進入靈堂送別偶像。自稱看達叔的電影長大香港市民梁先生說，「他電影裡表現出的樂觀向上，以及他生活經歷過低谷，又在低谷爬起來，令我從中吸收力量。」

另據明報報導，吳孟達的弟弟吳利達接受訪問時說：「星爺跟達哥一直好friend，我哥哥有這樣說過，他說跟星爺一直好friend。（星爺在靈堂內可有不開心，情緒激動？）我想每一位也不開心，很傷心。」他稱兄長最放不下是家庭和母親，之前不想媽媽來探病，怕她傷心，直到他離世前醫院通知他們時，才帶母親見哥哥。他指達叔在醫院時提過骨灰在大馬安葬的願望，希望陪伴太太和子女。

家屬稍晚也對外發表書面聲明，對於一些關於吳孟達經濟及家庭的不實報導，家人雖有一刻感到不快，但為秉承吳孟達豁達人生的態度，流言實毫無分量，蜚語不值一提，待骨灰隨家人返回大馬後，達叔燦爛的演藝生命也將正式畫上句號。

據報導，達叔人緣好，圈內外好友送上的花牌放滿靈堂，形成一片花海，昔日最佳拍檔周星馳的花牌放在堂內當眼位置，寫上「永遠懷念」，還有四大天王劉德華、黎明、張學友與郭富城，周潤發、張敏、劉青雲夫婦、古天樂、甄子丹夫婦、吳京、丁子高與楊千嬅、張智霖與袁詠儀等也有送上花牌致意。