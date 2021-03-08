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港新增16確診 復必泰第2批75萬劑運抵

香港新聞組／香港8日電
第二批復必泰疫苗7日抵港，連同上月底抵港的疫苗，合計共有約134萬劑，比港府早前公布的首批疫苗預計數量多三成。圖為首批逾58萬劑復必泰疫苗，2月27日抵港。（中新社）
第二批復必泰疫苗7日抵港，連同上月底抵港的疫苗，合計共有約134萬劑，比港府早前公布的首批疫苗預計數量多三成。圖為首批逾58萬劑復必泰疫苗，2月27日抵港。（中新社）

香港昨天新增16宗新冠肺炎確診，包括13宗本土個案，其中5宗源頭不明。初步確診個案不足10宗。港府表示，第二批復必泰疫苗昨天抵港，有75萬多劑，連同上月底抵港的58萬多劑疫苗，合計共有約134萬劑復必泰疫苗運抵香港。

香港電台報導，港府指出，工作人員檢查及核對有關疫苗，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準，港府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

港府提到，屬五個優先組別的市民可透過網上預約系統，預約10日至30日的名額，在7間由香港醫管局營運的社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。

另外，據衞生防護中心表示，5宗源頭不明個案中，包括一名在機場三跑無人駕駛及隧道工程工作的人士，30多名一起工作的人要檢疫，有關工程的幾百人要強制檢測。其他幾名人士包括在尖沙咀加拿芬道工作的電腦程式員、在北角新都城大廈地下地產公司工作的經紀、一名退休人士，以及一名在沙田石門工作的人士。

需要強制檢測的大廈包括，太古城海星閣、深水埗大南街256至258號、欽州街昌遠大廈、葵涌海峰花園1座、馬鞍山錦英苑錦義閣、麥當奴道聖保羅男女中學舍堂，以般咸道聖保羅書院。

至於源頭不明的初步確診個案中，包括在出現個案的尖沙咀星光行潮庭擔任樓面、於西九文化區M+博物館地盤做雜工的65歲人士，於東涌映灣園工作的36歲女保安，以及於順天邨天池樓工作的工程聯絡。

疫苗 香港 檢測

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