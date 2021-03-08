香港又2人打科興疫苗後命危 接種人數降26%

繼一周兩宗死亡個案後，香港再有兩名長期病患接種科興疫苗後情況危殆，市民接種疫苗人數按日減26.4%。（中新社）

香港繼一周兩宗接種疫苗 死亡個案後，再有兩名長期病患接種科興疫苗後危殆，需留醫ICU（深切治療部）。此外，自從出現第二宗死亡個案，科興單日接種人數從逾萬人後，昨跌至8100人接種，按日減26.4%；BioNTech疫苗接種人數則按日增約兩倍。

香港衛生署昨公布，截至昨午6時的過去24小時，接獲兩宗接種疫苗後的懷疑嚴重異常事件報告，兩人情況危殆。明報報導，80歲男子本身有糖尿病 、頸動脈粥樣硬化、高血壓 及曾中風，3月1日到天水圍天暉路體育館接種科興疫苗，6日感胸痛到明愛醫院急症室求醫，同晚轉送ICU，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症；72歲女子則患糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足，前日到將軍澳體育館接種科興後感到身體虛弱，停用兩劑量的胰島素，昨早情況轉差並送往威爾斯親王醫院留醫，發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒。

有醫師稱，極少患者停用一兩劑胰島素後，出現嚴重糖尿病酮症酸中毒。報導說，心臟科專科醫師李麗芬表示，情緒及運動都可誘發心血管病，惟八旬翁接種及病發時間接近，暫難排除疫苗的間接關係。另有心臟科專科醫師指出，接種疫苗的首一兩天，患者可能會感疼痛，不排除接種產生的不適誘發心臟病，而八旬翁患頸動脈粥樣硬化及曾中風，顯示其血管較易阻塞，同時增加冠心病的風險。他認為，目前難以排除疫苗引致的間接關係。

•2天5人打科興不適

另外，官涌體育館接種中心醫務總監表示，昨早兩名接種者送院，當中45歲女子本身對蝦敏感，接種後休息30分鐘離開，約一小時後返回，發現皮膚出疹；另一66歲女接種數分鐘後心口不適、「作嘔作悶」，故安排救護車送院。醫管局昨午表示，兩人送院後情況穩定。前天也有3人接種科興後，由疫苗接種中心送院，包括感暈眩及高血壓的53歲女；出現暈眩和皮疹的46歲女，以及接種後暈眩和發抖的87歲女，均毋須留院。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會今午開會，討論第二宗死亡個案。據了解，遺體解剖今早進行。