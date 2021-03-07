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香港民陣傳遭警方調查 「街工」宣布退出

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港民主派「街坊工友服務處（街工）」昨天表示，未來不會參與民間人權陣線的工作及會議，民陣召集人陳皓桓表示，尊重及理解街工決定。

香港電台報導，街工於社交網站上發表有關聲明，又指未來會於基層權益議題上繼續努力。陳皓桓表示，民陣由多個團體及香港市民建立，目的在於建立一個合法、和平、理性及非暴力平台，讓香港市民發聲，又指民陣不會解散，只要仍然有團體留下，他願意與民陣「共存亡」。

民陣於2002年9月成立，由50多個分別來自關注人權、民主、勞工、基層及少數族裔等團體組成。新加坡聯合早報早前引述消息指，警方正調查民陣有否受美國資助，如果屬實，當局將取締民陣。民陣其後發聲明，否認收受外國資金。

「街工」是新界西地區的社區與勞工綜合服務組織，其意識形態派別為民主派。

明報報導，街工被問到退出是否與民陣被指涉違港區國安法有關，街工主席盧藝賢稱是執委會這幾日通過決定，他沒有補充，強調街工最主要是地區勞工團體。民陣召集人陳皓桓稱，街工作為民陣首批和一直以來的成員團體，他尊重街工的決定和感謝其過去的努力和付出，近日亦有三、四個成員團體退出，他強調「雖然有人走，但都有人留喺度」。現時民陣成員團體尚有30多個。

香港 勞工 新加坡

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