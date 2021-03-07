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韓正見港澳政協：香港管治權須握愛國者手中

香港新聞組／香港7日電
國務院副總理韓正強調，要依法懲治搞「港獨」等極少數人。（央視截圖）
國務院副總理韓正強調，要依法懲治搞「港獨」等極少數人。（央視截圖）

北京將修改香港選制，國務院副總理韓正6日表示，要始終堅持「愛國者治港」，香港管治權必須掌握在堅定的愛國者手中。

北京官媒央視新聞報導，主管港澳事務的韓正6日在北京接見港澳政協委員。他在會中說，要始終堅持全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，使香港特別行政區選舉制度符合香港實際情況，體現社會整體利益，依法保障香港同胞廣泛的、均衡的政治參與。

韓正說，要始終堅持「愛國者治港」，香港管治權必須掌握在堅定的愛國者手中；要始終堅持依法治港，在「憲法」與香港「基本法」框架內，完善香港特別行政區選舉制度，維護「憲法」與香港「基本法」確立的香港特別行政區憲制秩序。

香港電台報導，韓正是在6日上午9時在北京政協禮堂，接見出席全國政協會議的港澳政協委員，見面時間約2小時。

央視新聞報導，中央軍委副主席許其亮參加小組審議時說，全國人大依照「憲法」和香港「基本法」，修改完善香港特別行政區選舉制度意義重大，軍隊堅決擁護這一重大決策，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

•70國挺中：外力不應干涉港事

此外，新華社報導，聯合國人權理事會5日在日內瓦舉行的第46次會議上，白俄羅斯代表70個國家共同發言，強調香港事務是中國內政，外界不應干涉。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使，5日為中外媒體舉行視頻吹風會時表示，這一共同發言充分說明中國在涉港問題上的正義立場和舉措得到廣泛支持，某些西方國家打着人權旗號，藉涉港問題向中方施壓、干涉中國內政的圖謀注定失敗。

白俄羅斯常駐日內瓦代表安布拉澤維奇在會後接受採訪時表示，中國有權就維護香港特別行政區的長期繁榮與穩定作出決定，白俄羅斯相信中國具有成功實施「一國兩制」方針的能力。他說：「我想再次強調，香港是中國不可分割的一部分，包括完善選舉制度在內的任何決定既是中國的權利，也是中國的責任，這些決定有利於香港的長遠發展和繁榮。」

中國國務院副總理韓正，6日接見出席全國政協13屆4次會議的港澳地區全國政協委員並...
中國國務院副總理韓正，6日接見出席全國政協13屆4次會議的港澳地區全國政協委員並參加討論。（新華社）

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