港府專家袁國勇打「保護力強」BioNTech 指科興好處多過壞處

港大微生物學系講座教授袁國勇6日到中山紀念公園體育館，為自己接種BioNTech疫苗。（圖：醫管局提供）

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨天前往接種疫苗 ，稱近日疫苗接種預約大幅減少，認為對香港 不利，所以親自接種和對外解釋。他指科興滅活疫苗反應較少，對部分老人家好處多過壞處，但他前往接種的，是BioNTech（復必泰）新冠疫苗。

袁國勇表示，他明白香港市民可能有憂慮，但每日有很多長者因不同原因死亡，需了解死因是否與疫苗有直接關係，至於會否有間接關係，要交由專家委員會審視。

港府訂購首批復必泰新冠疫苗的另一部分於7日運抵香港。港府採購了750萬劑復星／BioNTech復必泰疫苗，首批100萬劑中的58萬5000劑已於上月底運抵。

香港新聞組／香港7日電

香港01報導，袁國勇稱，復星／BioNTech（復必泰）疫苗的第一期測試已開始逾一年，足以判斷疫苗安全。他自言無長期病患及血管閉塞，加上醫生身分要見病人，平日需在實驗室研究病毒，間中更要到疫區、疫廈調查，「係應該考慮用一隻猛一啲，副作用多啲，但係保護力強啲（的疫苗），所以揀咗BioNTech。」

袁國勇坦言，擔心死亡事件令香港的接種率下降，所以親自作示範榜樣接種，並已將過程拍片。他剛才替自己打針，更用上最痛的皮裡注射方法，「我都頂得順，都唔係話太痛」，而肌肉 注射的痛應更少，呼籲市民不要因怕痛而不打針。