1周2死 55歲港婦打科興4天後中風亡 官員：預約打疫苗人數減

截至5日晚8時，香港已有7.23萬人接種新冠疫苗。圖為灣仔街頭電車車身上印有「護己護人 齊打疫苗」的公益廣告。 （中新社）

香港 再有接種國產科興新冠疫苗 後病發死亡的個案，一名成年女性接種疫苗後中風 ，昨天清晨不治，成為香港一星期內第二宗接種科興疫苗後死亡個案。香港衛生署已接獲醫院管理局呈報這宗嚴重異常事件報告，當局正安排進一步調查評估。

女死者為55歲的慢性病患，5日急性中風，送醫院急救，其後心臟停頓，6日清晨去世。據家屬提供的資料，死者2日曾在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心打針。

香港醫管局總行政經理劉家獻稱，這名女病人有血脂高、高血壓及蛋白尿等長期病史，5日在工作地點突然覺得左邊身體無力，送明愛醫院急症室診治，據臨床病徵及腦掃瞄顯示，女病人有腦血管栓塞中風，再轉送廣華醫院進一步治理，6日凌晨4時許不治。

香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅估計患者是死於中風。

此前一名63歲男子2月26日接種科興疫苗後，兩天後呼吸困難，同日死亡。衛生署認為死者有糖尿病及慢性支氣管炎等長期疾病，病發表徵與接種疫苗無關。

香港電台報導，孔繁毅6日表示，經初步解剖報告顯示，死者罹患非常嚴重的冠狀動脈阻塞性心臟病，3條心動脈血管有阻塞，其中一條完全阻塞，死因與新冠疫苗沒有直接關係。

香港食物及衛生局長陳肇始昨天在一個電台節目說，自從63歲男子接種疫苗後2天宣告不治後，每天預約接種疫苗的人數減少；目前約20多萬人預約，7.2萬人已經施打。

•11天來有18宗不良反應

香港新聞組／香港7日電

另據明報報導，孔繁毅6日指接種疫苗應不會引發中風。助理衛生署長（藥物）陳凌峯表示，全球共接種了4400萬劑科興疫苗，錄得56宗死亡，但評估指與疫苗無直接關係。

報導引述衛生署表示，香港疫苗接種計畫2月22日開始至5日，共接獲18宗打科興疫苗後不良反應報告，另有16宗要送院，主要徵狀包括頭暈、心悸等。港府公布昨全日約有1.1萬人打科興疫苗，較前日回升約9%，另首批接種BioNTech疫苗的有約300人。