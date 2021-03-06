違「港區國安法」？擾亂社會？傳港府擬取締民陣

民陣經常發起遊行活動，圖為去年七一大遊行。（路透資料照片）

新加坡聯合早報5日引述不具名消息人士指出，香港 政府正調查民間人權陣線（民陣）是否違反「港區國安法」，民陣在短時間內有可能會被港府取締。報導稱，調查有關民陣是否接受美國 國家民主基金會資助舉辦反修例運動，一旦證實屬實，民陣可能因違反「國安法」而被取締。民陣召集人陳皓桓發表聲明，強調民陣從未收取外國資助。

立場新聞報導，聯合早報引述不具名消息人士指出，日前網上流傳民陣曾接受美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，簡稱 NED）資助舉辦反修例活動的說法，香港政府正進行調查，一旦證實屬實，民陣將以違反「港區國安法」罪名遭取締。不過報導未提及消息來源，也未提及調查由那一個部門進行。

報導同時引述不具名消息指出，民陣一直沒有向香港政府註冊，有可能觸犯「社團條例」。一旦罪名成立，民陣負責人最高可被監禁三個月。

大公報2019年曾發表時評，指民陣多次發起遊行 ，「每次遊行都構成了嚴重社會動盪」，對香港公共安全、國家安全構成嚴重破壞；時評又指，民陣與外國政治組織勾結，「鐵證如山」，促請特區政府取締。