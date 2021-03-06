我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

改變香港選舉制度…美國、歐盟同批北京：破壞香港民主體制

記者張文馨／華盛頓報導 
全國人大會議將審議修改香港選舉制度的決定，美歐同聲譴責。圖為5日香港街頭的電視看板播放全國人大開幕新聞。（路透）
全國人大會議將審議修改香港選舉制度的決定，美歐同聲譴責。圖為5日香港街頭的電視看板播放全國人大開幕新聞。（路透）

北京擬在全國人大會議期間，透過修法改變香港選舉制度，美國國務院發言人普萊斯5日表示譴責，並說，北京所謂的「改革」是對香港自治權、自由與民主程序的直接攻擊；若實踐將嚴重破壞香港的民主體制。

普萊斯在電話記者會表示，全國人大副委員長王晨預告的所謂一系列「改革」，是北京對香港民主機構的持續攻擊；北京限制參與、削減民主代表性、扼殺政治辯論，只為了違抗港民的明確意志，讓他們不得在自己政府內有發聲機會。

「若落實，則這些措施將嚴重破壞香港民主體制，且該措施與香港基本法中保障普選的內容背道而馳。」 普萊斯表示。

普萊斯說，美國與香港人民站在一起，港人不過是追求他們擁有且被保障的普世權利。

全國人大決意透過修改香港基本法附件、改變香港選舉制度，香港特首林鄭月娥稱將全力以赴按附件修改香港的選舉法例；王晨表示，將完善香港特區選舉制度，通過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，也要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。

此外，有關新疆，國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示中方對新疆維吾爾族的做法構成「種族滅絕」，但國務院尚未宣布下一步行動；普萊斯表示，美國將召集理念相近的合作夥伴與盟友，齊聲譴責新疆、香港與其他地方的人權受壓迫事件，美國也正在促使世界各地採取集體行動，表明不會容忍人權侵犯事件在新疆等地發生。

香港新聞組／香港6日電

中央社報導，歐洲聯盟對外事務部5日發表聲明，表示中國人大若修改香港選制，將對香港產生深遠負面影響，且違背基本法普選承諾，歐盟隨時準備採取進一步措施，應對香港局勢惡化。

香港 美國 北京

上一則

律政司突撤保釋覆核 4人暫重獲自由

下一則

違「港區國安法」？擾亂社會？傳港府擬取締民陣

延伸閱讀

北京修改香港選制 美國務院：嚴重破壞香港民主制度

北京修改香港選制 美國務院：嚴重破壞香港民主制度
全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除

全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除
愛國者治港 北京擬設議員參選資格審查制度

愛國者治港 北京擬設議員參選資格審查制度
香港泛民47人受審 美國務院籲立即撤回告訴

香港泛民47人受審 美國務院籲立即撤回告訴

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說