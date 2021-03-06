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北京落實「愛國者治港」 未來在港參選恐將全程審查

香港新聞組／香港6日電
全國人大常委會副委員長王晨。 （新華社）
全國人大常委會副委員長王晨。 （新華社）

中國十三屆全國人大第四次會議昨天開幕，人大副委員長王晨昨針對修改香港選制的草案做出說明，指出要完善香港的選舉制度，需修改香港「基本法」附件一與附件二，確保特首產生辦法和立法會產生辦法由「愛國者治港」。

王晨指出，完善香港特區選舉制度的總體思路是，「以對選委會重新構建及增加賦權為核心進行總體制度設計」，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能。

國家主席習近平（左）5日抵達人民大會堂開幕式時，特首林鄭月娥（後）起立拍掌。（路...
國家主席習近平（左）5日抵達人民大會堂開幕式時，特首林鄭月娥（後）起立拍掌。（路透）

王晨說，要通過選委會，「擴大香港社會均衡有序的政治參與和更加廣泛的代表性」，對有關選舉要素做出調整，同時建立「全流程資格審查機制」，繼而形成一套符合香港情況、有香港特色的新的選舉制度。

王晨強調，為保持制度連續和穩定，本次修改會只修改「基本法」附件一和二，不涉及修改「基本法」正文，由北京以「決定+修法」的方式，人大通過決定後會交常委會就修訂附件一和二作出明確規定，再由特區政府配合本地立法修例。

全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，會同有關方面及早啟動相關修例程序。

王晨表示，香港社會亂象表明，現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，成為「反中亂港」勢力奪取香港特區管治權的契機，因此需要採取必要措施完善香港選舉制度。

外界解讀，未來在港參選恐將被全程審查，勢必大幅壓縮民主派發展的空間。

港媒報導，王晨提出增加選舉委員會職能，除提名和選出特首，日後更會賦權「直接參與提名全部立法會議員候選人」，立法會將重設「較大比例」的選委會議席。據了解，立會增至90席後，選委議席將不少於30個、甚至40人；選委會增至五大界別、1500人後，特首參選人要取得五界別各至少15票提名、取得共188張提名票方可「入閘」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，此次選舉制度改革的核心，是鞏固「愛國者治港」原則在特區的實踐。

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