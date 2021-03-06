律政司突撤保釋覆核 4人暫重獲自由

林景楠步離法院後，與太太相擁。（路透）

香港 民主派47人發起或參與去年民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權罪」的案件，律政司昨日撤銷覆核楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠的保釋決定，4人已獲准保釋。

香港電台報導，4人離開法庭時，庭外有人高叫「沒有暴徒，只有暴政」，以及「加油」等口號。4人均表示非常疲累。劉偉聰表示，僥倖獲得擔保，希望同案所有人的保釋申請都獲批，可以重獲自由、吉人天相，呼籲外界繼續關心案件。

民主派的支持者5日在法院外亮起手機燈，表達支持。（美聯社）

林景楠與妻子一同離開法院，指非常惦念妻子及女兒，亦相當愛家人，然後與妻子相擁後離開。

楊雪盈就期望大家平安，呂智恆亦希望明日上庭的被告有理想的判決，又希望聽審的市民注意安全。呂智恆的養母亦感謝裁判官，容許他們延至周一才提交保釋金，指心情有如坐過山車，希望律政司最終會撤銷所有被告的控罪。

高等法院今早將會開庭，處理其餘11名原本獲准保釋的被告有關律政司的覆核聆訊。11名被告包括鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、柯耀林及李予信。

另外有24名被告則就保釋被拒的決定提出上訴，本月12日在高等法院處理。