港泛民47人國安案 律政司提覆核全還押

聽到47人全部還押，親友痛哭批司法制度已扭曲。(路透)

香港 47名民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」的案件，經一連數日的日以繼夜馬拉松式聆訊後，法官在昨晚宣布批准47人中15人的保釋申請，亦將案件押後至5月31日下午再提訊。未被接受保釋申請者，包括戴耀庭等人需要還押。不過，律政司隨即罕有地引用《刑事訴訟 程序條例》申請覆核保釋裁決，要求繼續扣押被告，以及在48小時內將他們帶上高等法院。裁判官最終按法例規定，繼續還押全部被告。

原被批准保釋申請的15人，其保釋條件是不得直接或間接作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的行為及言論，除投票 外，不得協助、組織安排參與或協調任何級別選舉，不得直接或間接聯絡外國官員、議員、成員或服務他們的人士。

據明報報導，法庭宣布各被告的保釋條件後，代表律政司的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪隨即表示，律政司長根據《刑事訴訟程序條例》第9H條，提出覆核裁判官批出保釋的決定，同時要求按第9I條的規定扣押被告，在48小時內將被告帶至高等法院原訟庭的法官面前處理有關申請。裁判官最終按法例規定，繼續還押全部被告。

親友批司法 「做壞人會有報應」

香港01報導，部分被告與家屬在不足10分鐘內經歷驚喜與失望，心情如像過山車，惟最終只有失望。

到庭旁聽的家屬只能透過延伸庭的電視直播目送親人離開犯人欄，庭內庭外均是落淚痛哭的畫面。「長毛」梁國雄太太陳寶瑩指審訊結果是預料之內，但仍斥責保釋制度已完全扭曲，面對不合比例的裁決，對於未來審訊感毫不樂觀；又指港人已被困在一個「大監獄」，希望市民留意國安法的所有案件，面對已扭曲的司法制度。

報導稱，呂智恆養母高女士知悉保釋裁決結果及原獲准保釋的15人要繼續還押後，在法院地下跪地痛哭及尖叫。她不滿律政司就保釋提覆核，批評是扼殺異見聲音，「做壞人會有報應，好痛心」。