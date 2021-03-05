全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除

全球經濟自由度榜上連年數一數二的香港，首度被剔出排名評級，連同澳門一起被歸入中國之內。（本報資料照片）

全球經濟自由度榜上連年數一數二的香港 ，首度被剔出排名評級，連同澳門 一起被歸入中國 之內。

香港政府大表不滿，香港財政司長陳茂波指美國傳統基金會的做法沒有理由和根據。

美國傳統基金會公布2021年度《經濟自由度指數》報告，新加坡連續第二年成為全球最自由經濟體，香港和澳門首次被剔出評級，併入中國計算，排名為107位，遠低於非洲的烏干達等國家。

基金會的報告說，今年的指數只會為擁有經濟主權的獨立經濟體計算經濟自由度。

香港同澳門居民享有較中國其他城市的居民更大經濟自由度，但近年來發展形勢反映，有關政策最終由北京控制，未來香港及澳門的經濟自由度或會包括在中國內。

香港曾連續25年蟬聯全球經濟自由度指數第一位，是以國際經濟界慣稱香港為全球最自由的經濟體。去年反送中運動，令香港的排名跌落榜首，屈居新加坡之後，今年則乾脆被剔出評級和排名。

近年香港在「司法有效性」上的評分受挫，去年跌下榜首時，香港特首林鄭月娥曾與到訪的美國傳統基金會創辦人傅爾納會面，曾經表示不同意報告指北京中央保留對基本法最終解釋權，是限制香港終審法院權力等觀點。

傅爾納剛在《華爾街日報》撰文說，近年的發展顯示，香港和澳門政治明顯受到北京操控，香港在過去兩年更加失去政治自由和自治，令香港在很多方面變得幾乎與中國內地其他主要城市無分別。

港府財政司長長陳茂波說，不同意香港經濟政策決定權已由中央控制，基金會將香港排除在外，是沒有理由和根據，基金會下此決定是包含了意識形態及政治偏見。

另據明報報導，美國克林信大學經濟學系副教授徐家健表示，香港被剔出傳統基金會的名單，對香港的實際影響不大，他稱有關指數來自美國智庫，而不是來自銀行或金融機構，指其參考範疇一向未夠全面，例如未有參考政府如何監管市場壟斷行為等。

徐續稱，學術界與外資大都不會參考該指數，稱外資對香港的投資信心，主要取決於香港的法治、資金是否自由出入等實際因素。但徐提醒，若國際評級機構也將香港評級跟中國內地看齊，屆時將真正影響香港公司的信貸評級，影響極大。