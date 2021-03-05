我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除

香港特派員李春／香港5日電
全球經濟自由度榜上連年數一數二的香港，首度被剔出排名評級，連同澳門一起被歸入中國之內。（本報資料照片）
全球經濟自由度榜上連年數一數二的香港，首度被剔出排名評級，連同澳門一起被歸入中國之內。（本報資料照片）

全球經濟自由度榜上連年數一數二的香港，首度被剔出排名評級，連同澳門一起被歸入中國之內。

香港政府大表不滿，香港財政司長陳茂波指美國傳統基金會的做法沒有理由和根據。

美國傳統基金會公布2021年度《經濟自由度指數》報告，新加坡連續第二年成為全球最自由經濟體，香港和澳門首次被剔出評級，併入中國計算，排名為107位，遠低於非洲的烏干達等國家。

基金會的報告說，今年的指數只會為擁有經濟主權的獨立經濟體計算經濟自由度。

香港同澳門居民享有較中國其他城市的居民更大經濟自由度，但近年來發展形勢反映，有關政策最終由北京控制，未來香港及澳門的經濟自由度或會包括在中國內。

香港曾連續25年蟬聯全球經濟自由度指數第一位，是以國際經濟界慣稱香港為全球最自由的經濟體。去年反送中運動，令香港的排名跌落榜首，屈居新加坡之後，今年則乾脆被剔出評級和排名。

近年香港在「司法有效性」上的評分受挫，去年跌下榜首時，香港特首林鄭月娥曾與到訪的美國傳統基金會創辦人傅爾納會面，曾經表示不同意報告指北京中央保留對基本法最終解釋權，是限制香港終審法院權力等觀點。

傅爾納剛在《華爾街日報》撰文說，近年的發展顯示，香港和澳門政治明顯受到北京操控，香港在過去兩年更加失去政治自由和自治，令香港在很多方面變得幾乎與中國內地其他主要城市無分別。

港府財政司長長陳茂波說，不同意香港經濟政策決定權已由中央控制，基金會將香港排除在外，是沒有理由和根據，基金會下此決定是包含了意識形態及政治偏見。

另據明報報導，美國克林信大學經濟學系副教授徐家健表示，香港被剔出傳統基金會的名單，對香港的實際影響不大，他稱有關指數來自美國智庫，而不是來自銀行或金融機構，指其參考範疇一向未夠全面，例如未有參考政府如何監管市場壟斷行為等。

徐續稱，學術界與外資大都不會參考該指數，稱外資對香港的投資信心，主要取決於香港的法治、資金是否自由出入等實際因素。但徐提醒，若國際評級機構也將香港評級跟中國內地看齊，屆時將真正影響香港公司的信貸評級，影響極大。

香港 中國 澳門

上一則

農村當背景 廣東「95後」把70歲奶奶拍出國際名模範兒

下一則

港泛民47人國安案 律政司提覆核全還押

延伸閱讀

愛國者治港 北京擬設議員參選資格審查制度

愛國者治港 北京擬設議員參選資格審查制度
改口！港委員會：未能排除科興疫苗致死 但毋須叫停

改口！港委員會：未能排除科興疫苗致死 但毋須叫停
香港首遭剔出經濟自由度指數 理由：已與中國無大分別

香港首遭剔出經濟自由度指數 理由：已與中國無大分別
中國全國人大會議明召開 增加修改香港選制議程

中國全國人大會議明召開 增加修改香港選制議程

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心