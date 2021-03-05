北京擬改革香港選制 增立法會席次 恐壓縮民主派版圖

傳北京擬增加香港立法會議席，圖為香港立法會。(中新社資料照片)

北京 出手改革香港 選舉制度，擬將立法會議席從70席增至90席，消息指，2012年始增設的5個「超級區議會」議席，將被取消。消息人士表示，現時地區直選占35席的「半壁江山」將會改寫，議席將削減，未來民主派地區政治版圖被大大壓縮。

綜合媒體報導，港澳辦主任夏寶龍4日傍晚與港區全國政協委員會面，消息指，中央擬增加特首選舉委員會數目，由目前1200人增至1500人，新增一個包括港區政協委員在內的新界別，5個界別各占300人，料過百名政協將來可自動成為選委，以確保「愛國者」在選委會占大多數。

據了解，夏寶龍在會上表示，鬥爭非只香港內部，而是涉及外國勢力、國家安全問題，《基本法》23條已拖了17年、政改已拖了7年，不能再容忍。

消息指出，北京擬增加立法會議席，由目前70席大增至90席，而5席俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別將會取消。

目前特首選委會由四大界別組成，每個界別占300人，其中在第四界別，「中國人民政治協商會議」占51席，消息指，北京有意將過百名港區政協委員全部納入選委會。前全國人大常委范徐麗泰早前建議，除全國政協外，全國有香港代表的組織，例如全國工商聯、青聯、婦聯的香港區代表亦可以選舉代表參與選委會。

消息指出，2012年始增設的5個「超級區議會」議席，將被取消。至於立法會擬新增20個議席，有政協估計，選委會委員有機會在立法會占據席位，恢復回歸初期由選委會產生立法會議員的做法。

消息稱，由於立法會將增加由選委會選出的議席，故原本打算9月舉行的立法會選舉，或需再押後，由新選舉辦法產生的選委會屆時選出代表，而立法會的參選人亦須取得一定選委提名 。