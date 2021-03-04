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港47人國安案 譚文豪等4被告突退公民黨炒律師

香港新聞組╱香港4日電
譚文豪等4名香港公民黨成員突然宣布退黨。（取材自大陸自媒體）
譚文豪等4名香港公民黨成員突然宣布退黨。（取材自大陸自媒體）

香港47名民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」案，經延續3天的聆訊後，法官決定聆訊延續至今天，再行決定考慮47人的保釋申請；本報聯合報系聯合報報導，昨天情況不斷，法庭共聽取八名被告的代表律師陳詞，期間有五名被告在庭上要求自行陳詞，其中被告譚文豪、郭家麒、楊岳橋及李予信均宣布退出公民黨，其代表律師梁家傑庭上宣布終止代表被告。被告林卓廷的代表律師譚俊傑，亦宣布終止代表林卓廷。

據明報報導，立法會前議員譚文豪、楊岳橋和郭家麒三人自行陳辭時情緒甚激動，譚甚至數次痛哭，庭內不少人亦聞言落淚。政黨消息指出，3人連同同屬公民黨的李予信已退黨。

據政黨消息稱，楊岳橋、譚文豪、郭家麒和李予信已退出公民黨。另一被告吳敏兒亦已提出退出工黨。公民黨副主席賴仁彪表示暫不回應，有進一步消息會統一公布。工黨主席郭永健亦稱不便回應。另外劉頴匡深夜亦透過律師宣布民間集會團隊正式解散。

據聯合報報導，法庭昨天還爭議法庭能否提供豁免，讓傳媒報導更多保釋聆訊內容。辯方律師則認為，擴大可報導範圍，對於市民更知道檢控及執法部門如何應用這條法例，有莫大裨益。而主控官楊美琪反對，憂慮太早讓傳媒報導庭上內容，會有證據洩漏。

在庭審期間，法庭直播一度只有畫面沒有聲音，記者及家屬對此表示不滿，強調案件是公開審訊，要求盡快播放聲音，最終用作旁聽的法庭播放直播聲音。

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47名民主派第三日提堂結束，由囚車送返收押所，被告之一的朱凱廸，其妻（前排白衣）與支持者在庭外高舉「岑仔阿廸加油」橫額，亮起手機閃燈，為朱凱廸及岑敖暉打氣。(美聯社)

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