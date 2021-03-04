路透：梁振英態度轉彎 不排除復出選香港特首

全國政協副主席、前特首梁振英被路透社問到會否再選特首，他稱會做任何事服務香港和國家。(路透)

前特首、全國政協副主席梁振英3日接受路透訪問，被問到會否不排除再次參選特首時，梁振英稱，「我會盡一切努力為香港 服務，為國家服務。」梁振英去年11月接受港台《視點31》訪問時，被問到會否再參選特首時說「目前無」。路透社報導梁振英沒排除再做特首。

綜合香港01、明報報導，梁振英表示，卸任特首後的過去3年他並非游手好閒，又指香港行政長官有兩項要求，一是40歲或以上的中國 公民，二是在香港生活超過20年，「所以，我是香港數百萬有資格參選的人之一。」

由於全國兩會 料討論到「完善香港選舉制度」，有建議認為要將特首選委會和立法會的區議會相關議席剔走。梁振英昨日在facebook撰文稱，區議會變異成為立法會全港性政治鬥爭在地區的延伸，對地區民生事務不聞不問，這種變異僭越了《基本法》對「區域組織」職能的規定，區議員大比率成為特首選委會的成員，並不合理。

梁振英認為，前年區議會選舉和選舉後的區議會的實際作用發生「根本性變異」，候選人在地區放大《逃犯條例》修訂引起的矛盾，將區議會競選政綱從「地區性民生問題轉移到全港性政治問題」，「區議會會議也就變異成為當時立法會全港性政治鬥爭在地區的延伸」，對地區民生事務反而不聞不問，這種變異僭越了基本法對「區域組織」職能的規定，形容目前看不到「改邪歸正」的苗頭或出路，故他認為區議員大比例成為特首選舉委員會成員，並不合理。

梁振英1月受訪時，也曾提出行政長官可透過協商產生。他強調《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，「若明天宣布特首改由協商產生，英國人不能說我們違反《中英聯合聲明》，亦不需修改《基本法》及人大釋法」。