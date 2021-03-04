我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

路透：梁振英態度轉彎 不排除復出選香港特首

香港新聞組╱香港4日電
全國政協副主席、前特首梁振英被路透社問到會否再選特首，他稱會做任何事服務香港和國家。(路透)
全國政協副主席、前特首梁振英被路透社問到會否再選特首，他稱會做任何事服務香港和國家。(路透)

前特首、全國政協副主席梁振英3日接受路透訪問，被問到會否不排除再次參選特首時，梁振英稱，「我會盡一切努力為香港服務，為國家服務。」梁振英去年11月接受港台《視點31》訪問時，被問到會否再參選特首時說「目前無」。路透社報導梁振英沒排除再做特首。

綜合香港01、明報報導，梁振英表示，卸任特首後的過去3年他並非游手好閒，又指香港行政長官有兩項要求，一是40歲或以上的中國公民，二是在香港生活超過20年，「所以，我是香港數百萬有資格參選的人之一。」

由於全國兩會料討論到「完善香港選舉制度」，有建議認為要將特首選委會和立法會的區議會相關議席剔走。梁振英昨日在facebook撰文稱，區議會變異成為立法會全港性政治鬥爭在地區的延伸，對地區民生事務不聞不問，這種變異僭越了《基本法》對「區域組織」職能的規定，區議員大比率成為特首選委會的成員，並不合理。

梁振英認為，前年區議會選舉和選舉後的區議會的實際作用發生「根本性變異」，候選人在地區放大《逃犯條例》修訂引起的矛盾，將區議會競選政綱從「地區性民生問題轉移到全港性政治問題」，「區議會會議也就變異成為當時立法會全港性政治鬥爭在地區的延伸」，對地區民生事務反而不聞不問，這種變異僭越了基本法對「區域組織」職能的規定，形容目前看不到「改邪歸正」的苗頭或出路，故他認為區議員大比例成為特首選舉委員會成員，並不合理。

梁振英1月受訪時，也曾提出行政長官可透過協商產生。他強調《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，「若明天宣布特首改由協商產生，英國人不能說我們違反《中英聯合聲明》，亦不需修改《基本法》及人大釋法」。

香港 全國兩會 中國

上一則

示警建制派 中學者：中央不要忠誠的廢物

下一則

英、德艦隊宣布將穿越南海 環時：搶刷存在感

延伸閱讀

香港公民黨譚文豪等4人突宣布退黨 原因不明

香港公民黨譚文豪等4人突宣布退黨 原因不明
兩會4日登場 政協力挺愛國者治港

兩會4日登場 政協力挺愛國者治港
中國億萬富翁破千人 鍾睒睒登亞洲首富 馬雲掉出前3名

中國億萬富翁破千人 鍾睒睒登亞洲首富 馬雲掉出前3名
香港名潮群組增至49人 食館遭終止租約

香港名潮群組增至49人 食館遭終止租約

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00
12名持BNO護照的港人，日前在英國大鬧機場被拘留一夜後遣返香港。(Getty Images)

12港人持BNO護照移民英國 大鬧機場後遭拘留遣返

2021-02-25 01:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆