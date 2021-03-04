科興疫苗爆1死 港人接種變少了 專家：死因與疫苗無關

香港當局26日起為優先市民群組包括60歲以上人士接種中國科興公司的COVID-19疫苗。圖為已預約的市民在疫苗接種中心排隊。（中通社）

香港 出現首例接種科興疫苗 後死亡事件，香港臨床事件評估專家委員會開會評估因果關係。接種科興疫苗的接種中心人流疏落，同日德國 製BioNTech復必泰疫苗在香港開始登記預約，在澳門開始接種。

香港一名63歲男子2月26日接種中國科興新冠疫苗後，兩天後出現急性呼吸困難，同日死亡。接診和搶救這名病人的伊利沙伯醫院，在3月2日才通報香港衛生署，及認定死者有糖尿病及慢性支氣管炎等長期疾病，抵達醫院時表徵上與接種疫苗無關。

香港衞生署說當局非常關注事件，強調事件與接種疫苗的因果關係仍未確立。

香港臨床事件評估專家委員會昨日舉行會議後，昨晚公布評估結果。

委員會共同召集人孔繁毅說，專家一致認為與接種疫苗無直接關係。他指病人本身有長期慢性病，嚴重吸菸習慣，並有缺血性心臟病。初步解剖資料顯示，病人患有嚴重冠心病，三條血管嚴重閉塞，最可能的死亡原因是冠心病、急性心肌梗塞及肺水腫，會等全面解剖報告，總結因果關係。

伊利沙伯醫院副行政總監陳偉文被問及有否延誤上報時稱，主診醫生當時沒留意相關病人有接種疫苗。在病人逝世後與高級醫生及醫管局管理層研討後，發覺病人曾接種疫苗，即使認為病人的臨床表徵與接種疫苗無直接關係，加上是首宗個案，所以通知衞生署。

北京科興中維生物技術公司透過發言人回應說，公司已獲知事件，並已與香港有關部門保持聯繫，對死者表示哀悼，會積極配合港府的調查，期待早日獲得調查結果。

死者接種疫苗的接種中心醫務總監郭寶賢說，3日較多人作出查詢，早上人潮較平日疏落，估計有三分一至一半人沒有按原定時間到場，也有市民到場徵詢醫學意見後，決定不接種。

由德國製造的BioNTech（復必泰）疫苗，3日上午9點起接受預約，多間接種中心首10天預約額午間即滿。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，BioNTech復必泰疫苗是很好的疫苗，他已為家人登記接種。