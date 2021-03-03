香港名潮群組增至49人 食館遭終止租約

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 K11 MUSEA「名潮食館」群組增至49人確診，新增的一名患者是黃頌仁醫生診所女病人，無到過K11 MUSEA，但與名潮食館確診食客在同時段到該診所求診。K11集團昨表示，名潮食館的鮮風量不符合牌照標準，將終止其租約。

大公報報導，香港昨新增13宗確診，7宗本土個案中，包括一名25歲女子，住深水埗通州街長豐大廈，2月22日到黃頌仁醫生診所求醫，25至26日與一名家人到馬哥孛羅香港酒店Staycation，28日發燒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，女患者求診當日，也有「名潮」確診者求診，懷疑她於一同排隊付款時被傳染，與被傳染的診所助護同屬第二代傳播。

報導引述張竹君稱，仍有11名「名潮」食客未聯絡到。食環署前日在K11 MUSEA收集48個環境樣本，等待化驗結果。

4宗本土感染源頭不明個案中，包括科技大學68歲退休 教授，住科大教職員宿舍7座36樓，2月23及25日曾與一名28歲來自內地的男同事在校園內開會。張竹君說，該名男同事於2月17日經回港易由深圳灣回港，住坑口蔚藍灣畔3座，他於21日有鼻敏感及不適，27日乘搭HX236航班往上海，28日確診，將被列為香港本土個案。

據了解，確診退休教授是化學及生物工程學系名譽教授，其妻任職於電子及電腦工程學院，須檢疫。教授於24日發病，27日在校園內的University Bistro用膳，21日和28日與友人打網球，23及26日使用校內的LG4健身 室。