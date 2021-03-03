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接種科興疫苗 香港63歲糖尿病患2天後死亡

香港新聞組／香港3日電
香港市民排隊等待接種疫苗。（中通社）
香港市民排隊等待接種疫苗。（中通社）

香港出現首宗接種科興新型冠狀病毒疫苗後死亡個案。香港衛生署昨晚公布接獲醫院管理局呈報一宗異常事件報告，涉及一名63歲患嚴重糖尿病的男子，2月26日接種新冠疫苗，2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，急症室醫生初步診斷病人患上支氣管炎，其後情況迅速惡化，醫護人員立即進行搶救，延至同日早上6時離世。香港至前日累計最少7人在接種中心打針後送院。

•累計7人接種科興送院

綜合文匯報、明報報導，衛生署表示，接獲死亡個案呈報後已即時聯絡醫管局獲取更多資料，暫時未能確定與接種疫苗有關。衛生防護中心總監林文健說，臨床事件評估專家委員會今日將召開會議，評估因果關係，會適時發布結果，重申未確立相關個案與接種疫苗的關係。他表示，如果有嚴重而又不受控的慢性病，或對疫苗有過敏反應，都不應接種。

死者本身有高血壓、高血脂和糖尿病，接種計畫首天注射科興疫苗兩天後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，並提及自己曾打疫苗，但他抵達醫院不足5小時內死亡，醫生在病房搶救時無仔細看其接種紀錄。醫管局至昨晚、即死者離世兩日才通報，亦在傳媒報導後才公布事件，伊院在今日凌晨見傳媒時承認可加強溝通，但否認延遲公布。

另外，復星／BioNTech復必泰疫苗逾14萬個名額，今日開放網上預約，七間由醫院管理局運作的社區疫苗接種中心，10日投入服務，每日可為最多2000人接種。創新及科技局長薛永恒昨日出席港台節目時，被問及這次排隊時間會否縮短，他說不排除市民很想打該疫苗，或有很多人排隊，呼籲市民耐心等候。

疫苗 香港 糖尿病

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